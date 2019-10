رویداد Level Up جریان‌ساز در باز‌ی‌سازی مستقل

وفاداری و نوآوری با طعم نوستالژی

سومین دوره رویداد Level Up دیروز به پایان رسید. این رویداد که امسال سومین دوره‌ی آن با نام Level Up 98، با ابتکار هیولا و با تکیه بر بازی‌سازی مستقل و تلاش برای فرهنگ‌سازی در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده بود، روز گذشته با برگزاری مراسم اختتامیه که به صورت ویدئویی و زنده پخش شد به کار خود پایان داد. دوباره‌سازی (Remake) یک بازی که قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته و منتشر شده باشد هدف اصلی رویداد Level Up 98 بود.

ساختار و مراحل رویداد

مانند دوره‌ي قبلی این رویداد که در سال ۹۷ و با نام ‌Level Up 97 برگزار شد تیم‌های بازی‌سازی برای رسیدن به فینال و مرحله داوری باید از سه مرحله عبور می‌کردند. از ۱۰۵ تیم شرکت‌کننده ۵۵ تیم با ارسال سند مفهومی بازی (Game Concept Document) به مرحله بعدی رفتند و در مرحله دوم تیم‌های می‌بایست نسخه‌ی قابل بازی اولیه (First Playable Demo) را برای ورود به مرحله بعد آماده می‌کردند که ۴۵ تیم موفق شدند از این مرحله نیز گذر کنند. مرحله سوم که در واقع صدور جواز برای فینال و مرحله داوری بود به نسخه نهایی قابل بازی مربوط می‌شد. در این مرحله ۲۶ تیم موفق شدند به مرحله نهایی برسند.

بازی‌ها به مدت یک هفته قبل از مراسم اختتامیه در «میدان» هیولا قرار گرفتند و فرصت بازی‌ کردن، رای دادن و همین‌طور نقد بازی‌ها برای علاقه‌مندان وجود داشت که براساس گفته‌ی برگزارکنندگان این آرای مردمی در داوری بی‌تاثیر نبوده است. هم‌اکنون نیز تمام این بازی‌ها در «میدان» هیولا به صورت رایگان قابل بازی هستند.

امیرحسین فصیحی، مدیرعامل فن‌افزار و مربی هیولا که یکی از مربیان و داوران رویداد 98 Level Up نیز بود، در مراسم اختتامیه با تیم‌های بازی‌سازی صحبت کرد و با تحسین تلاش آنها در هفت هفته گفت: «لول‌آپ همیشه اهداف آموزشی داشته اما امسال اولین هدف Level Up 98 بحث آموزش و یادگیری بود. عمیق شدن، تحلیل و مطالعه‌ي بازی‌های قدیمی که نکات بسیار ظریفی در جنبه‌های مختلف طراحی بازی دارند یکی از مهمترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای تیم‌ها افتاده باشد. مهم، شناخت ظرایف طراحی در بازی‌های شناخته‌ شده‌ی قدیمی -که می‌توان از آن به عنوان «جادوی بازی‌های قدیمی» یاد کرد- و وفاداری به این عناصر، و در عین حال خلق تجربه‌ای جدید در نسخه‌ی دوباره‌سازی شده بود.» او همچنین افزود: «علیرغم اینکه نام این مراسم اختتامیه است اما به نظرم برای شرکت‌کنندگان لول‌آپ امروز شروع یک مسیر جدی‌تر است. در دوره‌های قبل نیز بعضی از تیم‌ها مسیری را که در بازه‌ی چندهفته‌ای رویداد شروع کرده بودند، ادامه دادند و در این دوره نیز در صورتی که تیم‌ها بازی‌های خود را بهبود دهند، امکان بروزرسانی بازی‌ها روی هیولا وجود دارد.»

یاسر ژیان، کارگردان فنی فن‌افزار و هیولا که یکی از مربیان و داوران رویداد Level Up 98 نیز گفت: «بعضی از تیم‌ها در جهت اهداف این رویداد حرکت کرده و در نهایت بازی‌ای ساختند که توجه و تحسین داوران را به‌همراه داشت و می‌توان گفت که توازن خوبی بین وفاداری به بازی اصلی و در عین حال نوآوری در دوباره‌سازی آنها برقرار شده است» او همچین اضافه کرد: «چند بازی در سطح خوبی قرار داشتند و این موضوع کار را برای داوری کمی سخت می‌کرد به همین علت با هم‌فکری تصمیم گرفتیم علاوه بر سه تیم برتر به سه تیم دیگر نیز جایزه ویژه هیئت داوران را اختصاص دهیم.»

نگاهی به آمار و ارقام رویداد





از آنجا که رویداد Level Up به شکلی منحصربه‌فرد برگزار می‌شود و نمونه‌ی مشابهی ندارد، آماری که پس از هر دوره از این رویداد منتشر می‌شود دارای اهمیت خاصی است. به گفته کسرا تهرانی مدیر توسعه کسب‌وکار فن‌افزار و هیولا که دبیر رویداد ‌Level Up 98 بود، یکی از اهداف رویداد لول‌آپ ایجاد امکان حضور علاقه‌مندان به بازی‌سازی از اقصی نقاط کشور است. او همچنین با ارائه‌ی گزارشی بیان کرد: «در این دوره از رویداد ۱۰۵ تیم بازی‌سازی از شهرهای مختلف ایران شرکت کردند. شرکت‌کنندگان از ۲۳ استان مختلف در این رویداد شرکت کرده که پراکندگی شرکت‌کنندگان حدودا ۷۵٪‌ استان‌های کشور را در بر می‌گیرد. میانگین تجربه‌ی بازی‌سازی در افراد شرکت‌کننده نیز ۴ سال است» او همچین افزود: « شرکت‌کنندگان زیادی از شهرهایی که به عنوان شهرهای پیشرو در بازی‌سازی شناخته نمی‌شوند و همچنین از شهرهایی به غیر از مراکز استان‌ها در Level Up 98 شرکت کرده‌اند»

مشخص شدن تیم‌های برنده





در ادامه این مراسم، تیم‌های برتر رویداد Level Up 98 معرفی شدند که ۳ تیم اول به ترتیب عبارتند از:

تیم EMP با دوباره‌سازی بازی Super Mario

تیم ‌Surf Around با دوباره‌سازی بازی ‌ Tank 1985

تیم The One با دوباره‌سازی بازی Pac-man

تیم اول ۳۰ میلیون تومان، تیم دوم ۱۰ میلیون تومان و تیم سوم ۵ میلیون تومان از آن خود کردند.

همچنین هیئت داوران از سه تیم دیگر نیز تقدیر به عمل آوردند که هر یک از آنها جایزه‌ای ۲ میلیون تومانی را دریافت کردند.

هدف اصلی رویداد Level Up کمک به شکل‌گیری فرهنگ بازی‌سازی مستقل است و در Level Up 98 که سومین دوره از رویداد Level Up بود، تمرکز بر روی کسب تجربه از مشاهیر و پیشگامان بازی‌سازی جهان از طریق دوباره‌سازی یکی از بازی‌های ایشان بود.

