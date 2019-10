چگونه ارتباط نویسنده The Last of Us: Part II با سریال Westworld باعث خلق بهترین شخصیت از Dina شد

هفته گذشته منتقدان با تجربه ساعاتی از The Last of Us: Part II آن را تحسین کردند و به تعریف و تمجید از احساسات منتقل شده توسط رابطه عاشقانه میان الی و دینا پرداختند. شخصیت دینا با بازیگری شانون وودوارد در بازی حضور دارد که به علت عملکرد فوق‌العاده خود بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت اما به‌نظر می‌رسد یک ارتباط شخصی باعث شد ناتی داگ بهترین دینا را پیدا کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GamesRadar، هالی گراس به عنوان یکی از نویسندگان بازی The Last of Us: Part II، در این رابطه گفته است: "من شانون وودوارد، بازیگر نقش دینا را از زمان همکاری‌مان برای Westworld می‌شناسم. وقتی فهمید که روی این بازی کار می‌کنم، با من تماس گرفت و گفت: "من می‌خواهم آزمون بدهم. من آماده انجام هر کاری هستم. من تست خواهم داد و متن‌ها را یاد می‌گیرم، لطفا من را وارد کار کن.""

بدیهی است که وودوارد در نهایت این نقش را به‌دست آورد. با نگاه به صفحه اینستاگرامش می‌توان فهمید که او به‌طور کلی به بازی‌های ویدیویی علاقه زیادی دارد. گراس در ادامه افزود:

"من فکر می‌کنم بازیگران و استعدادهای هالیوود، درست مثل بقیه ما از بابت روایت‌های موجود در بازی‌های ویدیویی بسیار هیجان‌زده هستند و می‌خواهند بخشی از کار باشند."

The Last of Us: Part II اولین پروژه گیمینگ گراس است اما همان‌طور که گفته شد، او یکی از نویسندگان و ویراستار داستانی سریال Westworld بوده است. او همچنین سابقه همکاری با نیکولاس ویندینگ رفن برای Too Old to Die Young را داشته و بایوگرافی توئیترش نشان می‌دهد در ساخت Snowpiercer 2020 هم نقش دارد. وی همچنین یک بازیگر است و طرفداران Broad City احتمالا او را در فصل چهارم و در نقش Parker Luxton دیده‌اند. گراس درباره آمدن به سمت بازی‌های ویدیویی گفت:

"باید بگویم که اولین سال، آشناترین و همچنین غریبانه‌ترین بود. وقتی نیل دراکمن و من در حال تفکیک داستان بودیم، من آن را مثل یک سریال 10 قسمتی ساختارسازی کردم بنابراین متن‌ها را روی تخته گذاشتم چون این چیزی بود که با آن آَشنایی داشتم و سپس یک‌سری اصول دیگر را باید دنبال می‌کردم اما همزمان نیاز به شرکت در جلسات طرح‌ریزی داشتم و انگار باید برای فهمیدن حرف‌های آن‌ها یک زبان کاملا متفاوت را یاد می‌گرفتم که برایم مثل یونانی بود. من هیچ‌چیز نمی‌دانستم بنابراین شب‌‌‌ به خانه می‌آمدم، در حالی که آب شده بودم."





گراس با گذشت 3 سال جذب ماهیت همکاری در فرایند بازی‌سازی شد و فهم عمیقی از ادغام میان روایت داستان و گیم‌پلی دارد:

"بازی‌ها تمام این پیچیدگی‌های داستانی فیلم‌ها و سریال‌ها را دارند اما به غیر از این، آن‌ها دارای یک طبقه دیگر و چالش زیبا و مزیتی به نام گیم‌پلی ادغام شده هستند و فکر کردن به تجربه یک شخص در لحظه به لحظه آن، متفاوت از هر چیز و بهترین معمای روزانه برای حل کردن است."

بازی The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame