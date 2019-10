طی مدت اخیر اخبار و اطلاعات فراوانی از بازی The Last of Us Part 2 منتشر شده و طرفداران را از همیشه هیجان زده‌تر کرده است. حال به گزارش پردیس‌گیم، کمپانی سونی تریلر جدیدی از این عنوان مورد انتظار منتشر کرده است که تغییرات شخصیت الی در گذر زمان را نشان می‌دهد. در نسخه‌ی اول، الی 14 سال سن دارد و وقایع نسخه‌ی دوم نیز 5 سال بعد جریان داشته و الی در جریان قسمت دوم 19 سال سن دارد. The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فبریه(پنجشنبه 2 اسفند) بر روی PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame