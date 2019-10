همان‌طور که مطلع هستید، شرکت سونی (Sony) در جریان جدیدترین قسمت State of Play از بازی‌های رایگان پلی‌استیشن پلاس در ماه اکتبر رسما رونمایی کرد که بازی محبوب The Last of Us Remastered شامل آن‌ها می‌شد. اکنون این بازی‌ها در دسترس قرار گرفته‌اند و تریلری به شدت جذاب از آن منتشر شده است که هیجان […]

منبع متن: gamefa