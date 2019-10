آقای لوکاس پوپ (Lucas Pope)، خالق و سازنده‌ی بازی Return of the Obra Dinn، تاریخ انتشار نسخه‌های کنسولی این عنوان را اعلام کرد. بر اساس اعلام وی، این بازی در تاریخ ۲۶ مهر ماه سال جاری (۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. بازی Return of […]

منبع متن: gamefa