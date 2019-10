شخصیت‌های همراهِ الی در The Last of Us Part II اینبار بسیار کارآمدتر از گذشته خواهند بود.

به گزارش پردیس گیم، یکی از کارگردان‌های عنوان The Last of Us Part II یعنی آنتونی نیومن به تازگی در مصاحبه با وبسایت GameSpot اعلام کرده است که همراهان شخصیت الی اینبار بسیار کارآمدتر از گذشته خواهند بود.

"فکر می‌کنم، احتمالا در اولین قسمت از نمایش تعامل با دینا متوجه این مسئله شده باشید، که متحدان ما می‌توانند چه کارهای جدیدِ بسیار هیجان‌انگیزی را انجام دهند، مانند از پا در آوردن دشمنان به صورت مخفیانه که در نمایش بازی تماشا کردید. آنها سیستم مبارزه تن به تن منحصر به فرد خود را دارند که از طریق آن می‌توانند با دشمنان وارد درگیری تن به تن شده و مانند قسمت اول به شما در مبارزات کمک کرده و جانتان را نجات دهند. اینبار آنها کمی منعطف‌تر و متنوع‌تر کار خواهند کرد."

Naughty Dog پیش از این در مورد داستان و تم داستانی این بازی با تمرکز بر انتقام‌جویی و خشونت بالای آن صحبت کرده است. همچنین در مورد سیستم جدید مبارزات مانند حضور سگ‌ها و دشمنان آلوده جدید و همچنین بروزرسانی میزکار نیز جزئیاتی را اعلام کرده است.





"نمی‌توانم در مورد مدت زمان دقیق تنها بودن شما در طول داستان صحبت کنم اما می‌توانم به جرات بگویم که بازی ترکیبی است از تنهایی، مانند آنچه که در دومین نمایش بازی تماشا کردید و پیشبرد داستان در همکاری با یک متحد. متحدان، جزئی از هسته اصلی عناوین Naughty Dog هستند. به لطف حضور متحدان و همراهان شخصیت‌های اصلی، چیزهای بسیار فوق العاده‌ای را به بازی اضافه می‌کنیم و در ساخته‌های قبلی ما متوجه این مسئله شده‌اید."

The Last of Us Part II در تاریخ 21 فوریه 2020 (جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸) به صورت انحصاری برای PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame