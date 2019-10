تک تک موجودات زنده در The Last of Us Part II ضربان قلب خواهند داشت، حتی کلیکرها

کارگردان عنوان The Last of Us Part II در مصاحبه‌ای جدید اعلام کرد که همه موجودات زنده در این بازی از سگ‌های نگهبان گرفته تا کلیکرها، ضربان قلب خواهند داشت.

به گزارش پردیس گیم، یکی از اعضای تیم کارگردانی عنوان The Last of Us Part II یعنی آنتونی نیومن در مصاحبه‌ای جدید با وبسایت Polygon اعلام کرده است که همه شخصیت‌های این بازی ضربان قلب خواهند داشت.

"تک تک جنبه‌های بازی به نحوی بروزرسانی شده‌اند. یکی از آنها صدا است، که حدس می‌زنم تاکنون به آن توجه نکردید، اما همانطور که الی به فعالیت سریع رو می‌آورد و سپس آرام می‌گیرد، نفسش گرفته و به نفس نفس می‌افتد."

نیومن در ادامه صحبت‌های خود در این رابطه اعلام کرد که چنین چیزی نه تنها در مورد الی، بلکه در مورد آلوده‌ها و حتی سگ‌های نگهبان نیز صدق می‌کند. حتی نزدیک شدن به دشمنان، باعث ایجاد اضطراب و بالا رفتن‌ ضربان فلب می‌شود.

"تجربه فوق العاده‌ای بود چرا که توانستم با کلیکرهای بهتر از هر زمان دیگری موش و گربه بازی کنم به این خاطر که از طریق گوش دادن به صدای آنها، به نوعی می‌توانستم عملکردشان را متوجه کنم."

نیومن در ادامه در مورد نحوه کارکردن این سیستم برای شخصیت‌های انسان نیز صحبت کرد: "چیزی که در پشت صحنه اتفاق می‌افتد، این است که الی دارای ضربان فلب است که دائما بالا و پایین می‌شود. وقتی بدود بالا می‌رود، وقتی درگیر مبارزات تن به تن شود، بالا می‌رود، وقتی صدمه ببیند، بالا می‌رود و وقتی متوجه حضور دشمنان شود نیز افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث بالا رفتن صدای تنفس شخصیت‌ها می‌شود و الی می‌تواند از این مسئله به نفع خود استفاده کند."

The Last of Us Part II در تاریخ 21 فوریه 2020 (جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸) به صورت انحصاری برای PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame