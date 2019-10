مدتی پیش بود که عرضه‌ی بازی موفق Return of the Obra Dinn بر روی کنسول‌های نسل هشتم تایید شد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، آقای "لوکاس پوپ" کارگردان Return of the Obra Dinn طی پستی بر روی توئیتر اعلام کرد که این بازی در تاریخ 18 اکتبر(جمعه 26 مهر) بر روی پلتفرم‌های PS4، Xbox One و Switch منتشر می‌شود.

شما می‌توانید نقد و بررسی Return of the Obra Dinn به قلم "علیرضا محزون" را از این لینک مطالعه نمایید.

منبع متن: pardisgame