هرگز شکی نسبت به فروش بسیاری عالی بازسازی بازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening برروی کنسول نینتندو سوییچ به صورتی جهانی وجود نداشته است این استدلال نیز به دو دلیل اصلی مربوط است، یکی به این دلیل که این اثر یکی از آثار مجموعه‌ی Zelda هست و دیگری اینکه The Legend of Zelda: Link’s […]

منبع متن: gamefa