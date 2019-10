The Last of Us Part II قابلیت‌های بسیار زیادی را در دسترس قرار خواهد داد تا هر بازیکنی با هر سطحی از توانایی بتواند از تجربه داستان الی لذت کافی را ببرد.

وبسایت اسپانیایی 3D Juegos اخیرا فرصت مصاحبه با کارگردان ارشد عنوان The Last of Us Part II یعنی نیل دراکمن را پیدا کرد و در این گفت و گو در مورد تاثیر درجه سختی بر ماجراجویی الی پرسیده شد. نیل در پاسخ به این سوال گفت که مهم نیست که بازیکنان چه درجه سختی‌ای را انتخاب می‌کنند چرا که همه با هر سطحی از توانایی می‌توانند از تجربه ماجراجویی الی لذت ببرند.

به گزارش پردیس گیم،دراکمن در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد که امکانات در دسترس The Last of Us Part II هیچ بازیکنی را نادیده نخواهد گرفت و از هر بازیکنی با هر سطحی از توانایی بینایی و شنوایی استقبال خواهد کرد.

"ما گزینه‌های دسترسی بسیاری را پیاده‌سازی کرده‌ایم، می‌دانیم که سطح مهارت بازیکنان یکسان نیست، اینکه همه از قدرت بینایی و شنوایی یکسانی برخوردار نیستند، هدف ما این است که همه بازیکنان از تجربه داستان بازی لذت ببرند." با وجود اینکه این گزینه‌های دسترسی هنوز نشان داده نشده‌اند اما نیل با قاطعیت اعلام کرد که Naughty Dog می‌خواهد مطمئن شود که تنش و اضطراب داستان الی را همه بازیکنان تجربه خواهند کرد.

اما در مورد بازیکنانی که می‌خواهند خود را به چالش بکشند نیز نیل تایید کرد که چنین امکانی برای این دست از بازیکنان وجود خواهد داشت و خاموش کردن حالت گوش دادن، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضریب تنش و اضطراب را بالا ببرند. خوشبختانه طی ماه‌های آینده جزئیات بیشتری را در مورد حالت‌های سختی و فاکتورهای دسترسی خواهیم شنید اما با توجه به آنچه که تاکنون متوجه شده‌ایم، به نظر می‌رسد که Naughty Dog در تلاش است تا عنوانی را ارائه دهد که تجربه آن برای تمامی بازیکنان ممکن باشد و همه بتوانند از پیشبرد داستان آن لذت ببرند.

The Last of Us Part II در تاریخ 21 فوریه 2020 (جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸) به صورت انحصاری برای PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame