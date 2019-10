به تازگی و در طی یک مصاحبه، بیان شده است که بازی The Last of Us Part II برای تمامی افراد قابل تجربه خواهد بود؛ فارغ از سطح مهارت و توانایی آنان در بازی‌های ویدئویی. همچنین بیان شد که بازی برای همه، در تمامی درجات سختی، استرس‌زا و مملو از ترس خواهد بود. امروزه بحث‌های […]

منبع متن: gamefa