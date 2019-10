ناتی‌داگ (Naughty Dog) طی چند روز گذشته اطلاعات زیادی در مورد بازی The Last of Us Part II منتشر کرد. در یکی از این اخبار که به تازگی منتشر شده است؛ گفته شده بود که بازی در حالت استاندارد، کمپین چند نفره نخواهد داشت. بعد از این ماجرا، ناتی داگ اعلام کرد که روی حالت […]

منبع متن: gamefa