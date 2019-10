پردیس‎کست دوباره برگشت! و از این هفته دوباره همراه شما عزیزان هستیم و هر از چندگاهی در مدیوم پادکست همراه با شما به بررسی حواشی و رویدادهای دنیای بازی می‌پردازیم.

در اولین قسمت از فصل دوم پردیس‎کست به موضوعات مختلف و حواشی داغ این روزها پرداختیم، از نمایش The Last of Us Part II و CoD: MW و رویکرد سازنده‌ها در طراحی باکس‌ آرت‌ها به این رسیدیم که چرا طراحی باکس آرت دیگه اهمیت گذشته رو نداره و البته به سراغ بازی‌هایی رفتیم که توی تابستون تجربه کردیم، از بازی‌های مستقل خلاقانه تا بحث در مورد Gears 5 که آیا در نقد سایت در حقش کم لطفی شد یا واقعا با تجربه کمتر از انتظاری رو‌به‌رو شدیم. همچنین بحث خوبی داشتیم از رویکرد طراحی بازی‌ها بر مبنای فرهنگ هر کشور که شنیدنیه.

مدت زمان پادکست: 1:17:000

