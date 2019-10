بازی The Last of Us: Part II از سال 2014 در دست ساخت بوده و به بیان دیگر، مدت زیادی است که انتظارش را می‌کشیم. چرا؟ چون این عنوان بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین بازی استودیوی ناتی داگ است بنابراین تیم سازنده به زمان بیشتری برای به واقعیت پیوستن چشم‌انداز بزرگ‌شان نیاز داشتند و با توجه به فروش 17 میلیون واحدی نسخه اول و اینکه یکی از بهترین بازی‌های تاریخ در نظر گرفته می‌شود، سونی مشکلی در فراهم کردن زمان بیشتر برای این استودیو ندید. با این وجود، نیل دراکمن که کارگردان بازی است، می‌گوید برنامه آن‌ها ساخت بزرگ‌ترین بازی‌شان نبود، بلکه این اتفاق به‌طور طبیعی رخ داد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، نیل دراکمن در مصاحبه‌ای با سایت IGN، اینگونه توضیح داد: "ما در اصل نمی‌خواستیم بزرگ‌ترین بازی تاریخ استودیوی خود را بسازیم، ما قصد تعریف این داستان بسیار جاه‌طلبانه را داشتیم که تبدیل به بزرگ‌ترین بازی ما شد و به همین دلیل تا این حد کار را طول دادیم.

داستانی که 4 سال پیش به ذهن‌مان رسید، واقعا پیچیده است و شخصیت‌های زیادی دارد. هسته آن ساده است اما روایت و تغییرات پیچیده‌ای دارد. ما زمان بیشتر برای صحنه‌های سینمایی، مناطق بیشتر و انواع بیشتری از دشمنان نیاز داشتیم بنابراین وسعت آن به رشد خود ادامه داد."

با این حال، نیل دراکمن در ادامه افزود در حالی که The Last of Us: Part II به بزرگ‌ترین بازی تاریخ آن‌ها تبدیل شده، اما ریتم آن همچنان مانند نسخه اول خواهد بود و به آن وفادار است.

بازی The Last of Us: Part II برای کنسول PS4 در دست ساخت قرار دارد. اگر با تاخیر مواجه نشود، باید روز 2 اسفند در دسترس بازیکنان قرار گیرد.

منبع متن: pardisgame