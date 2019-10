همان‌طور که مطلع هستید، بازی The Last of Us Part 2 اخیرا به دلیل حضور خود در جدیدترین قسمت State of Play و رونمایی از تاریخ انتشار آن، به شدت بر سر زبان‌ها قرار دارد و طرفداران احتمالات بسیاری را برای داستان و عملکرد آن در نظر گرفته‌اند. اکنون گزارشات جدیدی منتشر شده است که […]

منبع متن: gamefa