The Last of Us: Part II را می‌توان به عنوان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های تاریخ در نظر گرفت و بالاخره به لطف قسمت اخیر برنامه State of Play می‌توانیم تقویم خود را برای روز انتشار آن علامت بزنیم.

با این وجود که از تاریخ انتشار آن با خبریم، هنوز چیزهای ندانسته زیادی درباره بازی وجود دارد و اکثر طرفداران می‌خواهند بدانند The Last of Us: Part II دقیقا تا چه حد نسبت به نسخه اول بزرگ‌تر خواهد بود.

به گزارش پردیس گیم، تروی بیکر که صداپیشه شخصیت نمادین و به یاد ماندنی جول است، در مصاحبه‌ای با GameByte راجع به بازی صحبت کرد و اطلاعات بیشتری به اشتراک گذاشت. همه ما تاکنون فهمیده‌ایم Part II بسیار بزرگ‌تر از نسخه اول است، اما دقیقا تا چه اندازه؟ تروی بیکر اینگونه پاسخ می‌دهد: "من درصد یا تناسب متن نمایشنامه نسبت به نسخه اول را نمی‌دانم. در بحث وسعت، بدون اینکه وارد ریز جزئیات شوم، باید بگویم که بسیار بزرگ‌تر از بازی اول است... نه فقط از نظر اندازه دنیای آن، بلکه میزان دشمنانی که با آن‌ها مواجه می‌شوید هم بیشتر شده است.

ما در بازی اول داستان بسیار ساده‌ای تعریف کردیم. داستان درباره دو بازمانده بود که در کنار یکدیگر برای رسیدن از نقطه A به نقطه B مقابل وقایع بی‌شماری دوام آوردند. همین، تمام کاری که باید بکنید، رساندن او به Fireflies است و این داستانی بود که ما تعریف کردیم.

The Last of Us: Part II بسیار پر جزئیات‌تر است و اتفاقات بسیار زیادی در آن رخ می‌دهند. از اینکه زیاد صحبت کنم نگران می‌شوم البته نه بخاطر اینکه نمی‌خواهم چیزی از داستان را لو بدهم یا وارد دردسر شوم، بلکه برای شما یا من که بازیکن هستیم این کار را نمی‌کنم.

من تلاش می‌کنم تا همه چیز درباره The Last of Us: Part II را فراموش کنم چون می‌خواهم دوباره تا حد امکان تجربه‌ای تازه از آن داشته باشم."





تروی بیکر در ادامه افزود با وجود درخواست طرفداران، تمام تصمیمات ناتی داگ با تفکری دقیق گرفته می‌شوند:

"دوباره باید به عقب برگردم و اعتبار کار را به نیل دراکمن بدهم چون چیزهایی که او تاکنون نشان داده، با دقت بسیار زیادی انتخاب شده‌اند. این کار را بخاطر لو نرفتن یا زیاده‌گویی نکردن درباره داستان انجام نداده‌اند، بلکه وی می‌خواهد به این شکل وارد تجربه بازی‌ او شوید. من همیشه احتیاط می‌کنم تا مطمئن شوم کارش را خراب نکنم."

بازی The Last of Us: Part II در روز 2 اسفند 1398 برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame