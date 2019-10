پس از یک سال شایعه و گزارش غیر رسمی حول نسخه‌ی کامپیوتر بازی Red Dead Redemption 2، بالاخره شرکت سازنده‌ی این بازی رسما خبر از عرضه‌ی آن روی رایانه‌های شخصی داده است. استودیوی بازی‌سازی راک‌استار گیمز دیروز خبر از عرضه‌ی بازی Red Dead Redemption 2 در روز ۵ نوامبر، یعنی یک ماه دیگر، روی کامپیوتر داد.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی Red Dead Redemption 2 قرار است از طریق فروشگاه‌های دیجیتال مختلفی به فروش برسد که یکی از آن‌ها، فروشگاه جدید خود راک‌استار گیمز است.

نسخه‌ی کامپیوتر Red Dead Redemption 2 در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۸ عرضه خواهد شد.

از روز نهم اکتبر می‌توان نسخه‌ی کامپیوتر این بازی را از فروشگاه خود راک‌استار گیمز پیش‌خرید کرد. از روز ۲۳ اکتبر هم می‌توان بازی را روی اپیک گیمز استور و یکی دو فروشگاه دیجیتال دیگر مثل هامبل پیش‌خرید کرد.

عرضه‌ی بازی روی استیم برای ماه دسامبر در نظر گرفته شده است.

طبق گفته‌ی راک‌استار، نسخه‌ی کامپیوتر Red Dead Redemption 2 نه تنها از نظر گرافیکی پیشرفت کرده و قابلیت‌های گرافیکی بسیار بیشتری دارد، بلکه محتوای داستانی اضافه و بیشتری هم در این نسخه قرار داده شده است. البته منظور راک‌استار گیمز از این محتوای داستانی اضافه، مراحل فرعی و سلاح‌های بیشتر است.

همانطور که انتظار می‌رود، نسخه‌ی کامپیوتر این بازی هم‌چنین بخش آنلاین آن یعنی Red Dead Online را در خود جای داده است. تمام آپدیت‌هایی که برای Red Dead Online روی کنسول عرضه شده‌اند هم در نسخه‌ی کامپیوتر قرار خواهند داشت.

راک‌استار گیمز گفته است که اگر بین روزهای ۹ تا ۲۲ اکتبر بازی را روی فروشگاه خود این شرکت یعنی Rockstar Games Launcher خریداری کنید، می‌توانید دو بازی کامپیوتر راک‌استار را رایگان بگیرید؛ بازی‌هایی که می‌توان دو عدد بین آن‌ها انتخاب کرد، جی‌تی‌ای ۳، جی‌تی‌ای: وایس سیتی، جی‌تی‌ای سن آندریاس، نوآر لس آنجلس و مکس پین ۳ هستند.

اطلاعات بیشتری از نسخه‌ی کامپیوتر بازی ارایه نشده است، ولی با توجه به اینکه زمان زیادی تا عرضه‌ی Red Dead Redemption 2 روی کامپیوتر باقی نمانده، می‌توانیم به زودی شاهد چگونگی پیشرفت این بازی روی پلتفرم قوی‌تری مثل کامپیوتر باشیم.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی Red Dead Redemption 2 در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۸ عرضه خواهد شد.

منبع: Rockstar Games

The post نسخه‌ی کامپیوتر Red Dead Redemption 2 یک ماه دیگر عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala