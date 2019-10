قیمت اشتراک PlayStation Now نصف شد

هزینه اشتراک ماهانه سرویس استریم PlayStation Now پنجاه درصد کاهش یافت. طبق اعلام سونی، هزینه اشتراک ماهانه از ۲۰ دلار به ۱۰ دلار، اشتراک سه ماهه، با کاهشی ۲۰ دلاری، ۲۵ دلار، و اشتراک سالانه ۶۰ دلار (نسبت به هزینه ۱۰۰ دلاری قبلی) خواهد بود. در بیانه سونی چنین آمده است:

«از امروز، PS Now با قیمتهای رقابتی‌تر، و قابل قیاس با سایر سرویس‌های استریم بازار، ارائه خواهد شد. مشتریان فعلی هم قیمتهای جدید را در صورت‌حساب بعدی خود مشاهده خواهند کرد.»

علاوه بر این کاهش قیمت، سونی بازی‌های بلاک‌باستر نسبتا جدیدی را هم به این سرویس اضافه خواهد کرد. در حال حاضر، سرویس PS Now کتابخانه‌ای مشتمل بر ۸۰۰ بازی کنسول‌های پلی‌استیشن ۲، ۳، و ۴ را شامل می‌گردد؛ ولی این بازی‌ها عموما عناوینی قدیمی هستند. امروز اما، چهار بازی بزرگ به این سرویس اضافه شد که عبارتند از: Grand Theft Auto V، God of War، Uncharted 4، و Infamous: Second Son. این بازی‌ها قرار است تا دوم ژانویه سال ۲۰۲۰ در دسترس مشترکین باشد. مطابق گفته سونی «در هر ماه، مجموعه جدیدی از بازی‌های بزرگ به این سرویس اضافه می‌گردد، که برای مدت محدودی در دسترس خواهد بود.» سرویس PS Now در حال حاضر از استریم روی کنسول پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی پشتیبانی می‌نماید، و تعدادی از این بازی‌ها را هم می‌توان روی پلی‌استیشن ۴ دانلود کرد.

این قیمتها و محتوای جدید، ارزش رقابتی سرویس PlayStation Now را در قیاس با رقبا، بالاتر می‌برد. در مقایسه، سرویس Xbox Game Pass مایکروسافت، ماهانه ۱۰ دلار هزینه برمی‌دارد (۱۵ دلار اگر بخواهید کامپیوتر شخصی خود را هم به آن اضافه کنید)، و این سرویس بازی‌های بزرگ و انحصاری مایکروسافت را هم در زمان انتشار شامل می‌گردد. به تازگی سرویس Apple Arcade هم به این بازار وارد شده است، که به ازای ماهی ۵ دلار، اجازه دسترسی به بیش از ۷۰ بازی را روی دستگاههای آیفون، آیپد، تلویزیونهای مبتنی بر اپل، و کامپیوترهای مک‌اینتاش می‌دهد. یوبی‌سافت هم اخیرا از سرویس UPlay Plus خود پرده برداشت، که به ازای هزینه اشتراک ماهیانه ۱۵ دلاری، دسترسی مشتریان را به روی بیش از ۱۰۰ بازی این شرکت، فراهم می‌آورد. پیشنهادات جدید الکترونیک آرتز و گوگل هم در شرایطی در راه است، که باید انتظار حضور قدرتمند و غریب الوقوع xCloud – سرویس استریم بازی مایکروسافت – را داشته باشیم.

می‌توانید در ادامه تیزر جدیدی که سونی برای سرویس PlayStation Now منتشر کرده است را ببینید.

