جدیدترین بازی استودیوی کوانتیک دریم به فروش خود ادامه می‌دهد. این شرکت بازی‌سازی خبر داده است که Detroit: Become Human توانسته است بیش از ۳ میلیون نسخه روی کنسول پلی‌استیشن ۴ در تمام دنیا فروش داشته باشد.

دی ماه سال گذشته بود که سونی خبر داد بازی Detroit فروشی ۲ میلیون نسخه‌ای داشته است؛ یعنی حدودا از سال گذشته تا امروز، بیش از یک میلیون نسخه به فروش کلی بازی اضافه شده است. این میزان فروش هم‌چنین بین بازی‌های کوانتیک دریم، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

دو بازی قبلی این استودیو، که آن‌ها هم با تهیه کنندگی سونی ساخته شده و به صورت انحصاری روی پلتفرم‌های این شرکت عرضه شدند، نتوانسته بودند چنین فروشی را حدود یک سال پس از عرضه تجربه کنند.

بازی Heavy Rain که معمولا از آن به عنوان محبوب‌ترین و موفق‌ترین ساخته‌ی کوانتیک دریم یاد می‌شود، در سال ۲۰۱۰ روی پلی‌استیشن ۳ عرضه شد و در سال ۲۰۱۳ فروش آن به سه میلیون نسخه رسید. البته این بازی در سال ۲۰۱۷ روی پلی‌استیشن ۴ هم عرضه شد و این نسخه توانست مجموع فروش Heavy Rain روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ را تا سال ۲۰۱۸ به ۵.۳ میلیون نسخه برساند.

بازی قبلی کوانتیک دریم یعنی Beyond: Two Souls هم تا سال ۲۰۱۸ توانسته بود مجموعا روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ فروشی ۲.۸ میلوین نسخه‌ای داشته باشد.

بازی Detroit: Become Human قرار است به زودی روی کامپیوتر هم عرضه شود و بازی‌های Beyond: Two Souls و Heavy Rain هم در حال حاضر روی پلتفرم کامپیوتر قابل تهیه هستند. مطمئنا استودیوی کوانتیک دریم با فروش این بازی‌ها روی یک پلتفرم جدید می‌تواند باز هم به فروش آن‌ها بیافزاید و به درآمدازیی از آن‌ها ادامه دهد.

استودیوی کوانتیک دریم چند وقت پیش خبر داد که به همکاری خود با سونی در ساخت بازی ادامه نخواهد داد و بازی‌های آینده‌ی این شرکت روی تمام پلتفرم‌های بازی عرضه خواهند شد. این اتفاق در پی سرمایه گذاری یک شرکت چینی در استودیوی کوانتیک دریم صورت گرفته است؛ طوری که کوانتیک دریم این توانایی را پیدا کرده تا به صورت مستقل و بدون نیاز به تهیه کننده به ساخت بازی ادامه دهد.

The post فروش Detroit: Become Human از ۳ میلیون نسخه گذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala