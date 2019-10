همان‌طور که مطلع هستید، به تازگی نمایش‌های بسیاری از بازی The Last of Us Part 2 منتشر شده است و شخصیت محبوب جوئل (Joel) را به طور مختصری در آن‌ها مشاهده کرده‌ایم. همچنین در این تریلرها، ما بیشتر الی (Ellie) را تنها و یا همراه با دینا (Dina) مشاهده کرده‌ایم و به نظر می‌رسد، الی […]

منبع متن: gamefa