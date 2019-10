 ریمیک بازی House of the Dead تایید شد

یکی از نمادین‌ترین عناوین ژانر Rail-Shooter بازی The House of the Dead بود. سال گذشته SEGA نسخه‌ای را برای دستگاه‌های آرکید منتشر کرد اما اکنون بنظر می‌آید که قرار است با ریمیکی از این عنوان کلاسیک طرف باشیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualSHOCKERS، استودیوی Forever Entertainment در توییتر تایید کرد که ریمیک‌های نسخه‌های قدیمی این بازی در دست توسعه است. این شامل House of the Dead و House of the Dead 2 می‌شود.

شایعه‌هایی مبنی بر چنین خبری قبلا وجود داشت و حتی در آن به عرضه‌ی این ریمیک برروی Nintendo Switch نیز اشاره شده بود. طبق جزئیات لیک شده، ریمیک این دو بازی گیم‌پلی و جلوه‌های بصری را بهبود می‌بخشد اما به سبک خاص گیم‌پلی نسخه‌های اصلی وفادار خواهند بود.

بیانیه‌ی رسمی Forver Entertainment:

"سلام دوستان! هم‌اکنون تایید می‌کنیم که قراردادهای مربوط به ریمیک‌ بازی‌های The House of the Dead و The House of the Dead 2 امضا شده است. تاریخ انتشار یا پلتفرم‌های بازی هنوز تایید نشده و فعلا چیز دیگری نمی‌توانیم بگوییم. منتظر اخبار بیشتر باشید."

منبع متن: pardisgame