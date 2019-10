نقد و بررسی بازی Blasphemous

"به قلم عرفان جلیلی"

Blasphemous ساخته جدید استودیو The Game Kitchen عنوانی در سبک اکشن- پلتفرمر دو بعدی می‌باشد که با داستان پیچیده، گیم پلی چالش برانگیز و اتمسفر تاریک و کاتولیک خود سعی دارد تا در انبوه بازیهای مستقل، بازیکنان را به سوی خود جذب کند و نامی برای خود دست و پا کند.

بازی در سرزمینی به نام Cvstodia جریان دارد. جایی که گناهان و اعمال هر فرد جنبه مادی پیدا کرده و به خود شکل گرفته‌اند. شما در نقش فردی که با لقب توبه کار ""Penitent One شناخته می‌شود، وظیفه دارید تا به نفرینی که این سرزمین را فراگرفته است، پایان دهید. در طول بازی با شخصیت‌هایی آشنا میشوید که شما را بیشتر با این دنیای غمزده آشنا کرده و در رسیدن به هدف یاری‌تان میکنند.

داستان بازی مانند عناوین سری سولز از طریق کنار هم قرار دادن دیالوگ‌های رمزگونه شخصیت‌ها و توضیحات مربوط به آیتم‌هایی که پیدا می‌کنید، روایت می‌شود. متاسفانه در اکثر مواقع استفاده از لغات مهجور انگلیسی و پیچیدگی‌های زیاد در نوشته‌ها و دیالوگ‌های بازی، دریافت مطلب را برای بازیکن دشوار می‌کند؛ ولی در کل Blasphemous روایتی جذاب دارد که فرد را به کشف رازهای پشت پرده خود مشتاق می‌کند.

سیستم مبارزات Blasphemous طراحی ساده‌ای دارد. ولی همین سادگی به خوبی در بازی پیاده سازی شده است و تا مراحل انتهایی بازی جذابیت خود را حفظ می‌کند. در ابتدا شخصیت اصلی بازی تنها محدود به یک یک کامبوی سه ضربه‌ای می‌باشد، اما با پیشروی در طول بازی مهارت‌ها و Prayerهای جدیدی را بدست می‌آورید که توانایی‌های Penitent One را در مبارزات افزایش می‌دهند.

دشمنان و مخصوصا باس‌های بازی طراحی جذاب و متنوعی دارند و مبارزات با آن‌ها که به نحو مناسبی متعادل سازی شده، چالش بر انگیز و لذت بخش است و بازیکن هیچگاه احساس خستگی یا سختی بیش از حدی در این مبارزات نخواهد داشت.

محل‌هایی در بازی به نام Mea Culpa Shrine وجود دارد که با پیدا کردن آن‌ها، قدرت شمشیر شخصیت اصلی افزایش می‌یابد و همچنین قابلیت‌هایی برای شمشیر آزاد می‌شود که باید با مصرف مقدار مشخصی از واحد پول بازی (Tears Of Attunement) آن‌ها را بخرید. همچنین آیتم‌هایی به نام Prayer Bead در بازی پیدا می‌کنید که با قرار دادن هر کدام از آن‌ها در تسبیح خود یکی از قابلیت‌های شخصیت اصلی مثلا میزان دفاع یا مقاومت در برابر آتش بهبود می‌یابد. در ابتدا فقط می‌توانید تنها از دو عدد Prayer Bead برای خود استفاده کنید ولی با پیشروی در طول بازی میتوانید تعداد بیشتری را درون تسبیح خود قرار دهید.

جادوهایی که در بازی پیدا میکنید تحت عنوان Prayer شناخته میشوند که به شخصیت اصلی بازی توانایی‌های خاصی را در مبارزات می‌دهد و با هر بار استفاده از آن‌ها، از نوار آبی رنگ زیر خط سلامتی به نام Fervour Bar کم می‌شود. بعضی از این Prayerها بدرد نخور و بعضی دیگر کاربردی‌تر و جذاب‌تر هستند، ولی به طور کلی تنوع این Prayerها در بازی کم است و مقدار Fervour زیادی مصرف می‌کنند . به همین دلیل، کاربرد کمی در بازی دارند و بازیکن ترجیح می‌دهد تا از شمشیر خود در مبارزات استفاده کند.





Platforming بازی اصلا متعادل نیست و در اکثر مواقع یا بسیار سخت است یا بسیار آسان. در بعضی موارد طراحی تله‌ها و نحوه قرار گیری آن‌ها، کار را بسیار سخت می‌کند و با کوچک‌ترین اشتباه، بازیکن در چاله‌های بازی می‌افتد و مجبور است دوباره مسیری طولانی را برای رسیدن به جای اولیه بازگردد. در سایر مواقع نیز عبور از محیط بسیار آسان است و تله‌های بازی هیچ چالشی را ایجاد نمی‌کنند.

طراحی محیط‌ها در Blasphemous به نحو مناسبی صورت گرفته و اتمسفر تاریک و آخرالزمانی کاتولیک خاصی را ایجاد می‌‌کند که به خوبی با روایت داستان بازی همخوانی دارد. همانند سایر عناوین Metroidvania این محیط‌ها از طریق نردبان‌ها، آسانسورها، مسیرهای مخفی و ... به یکدیگر مرتبط می‌شوند و حتی برخی از مکان‌های بازی یادآور عنوان Castlevania Symphony Of The Night هستند. گشت و گذار در محیط بازی در ابتدا جذاب است ولی این جذابیت مدت زیادی دوام نمی‌آورد و پس از مدتی به دلیل فاصله زیاد مکان‌ها از یکدیگر و Platforming ضعیف بازی، خسته کننده و تکراری می‌شود.

اکثر شخصیت‌های بازی به شما ماموریت‌های خاصی می‌دهند که با انجام دادنشان از آن‌ها پاداش دریافت میکنید. بیشتر این ماموریت‌ها به پیدا کردن آیتم خاصی در محیط بازی خلاصه می‌شوند ولی بعضی از آن‌ها مراحل پیچیده‌تری دارند. در بسیاری از مواقع با پیشروی در طول بازی کاری که به شما محول شده است را به راحتی انجام می‌دهید، اما گاهی اوقات باید برای انجام ماموریت به محیط‌های قبلی بازی بازگردید و با استفاده از قابلیت‌های جدید خود به مکان‌های جدیدی در این محیط‌ها دسترسی پیدا کرده و وظیفه‌ی پذیرفته شده را انجام دهید.

بازبینی تصویری:

Bossهای بازی طراحی بسیار خوبی دارند.

با یافتن این‌ سازه‌ها میتوانید در بازی Fast Travel کنید ولی تعداد آن‌ها در بازی کم است.

با استفاده از Relicها میتوانید به مناطق جدیدی دسترسی پیدا کنید یا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدت زمان طولانی دفاع، این عمل را در بازی بسیار آسان می‌کند.

Prayer Beadها یکی از ویژگی‌های شخصیت اصلی را تقویت می‌کنند.

نمایی از درخت مهارت‌ها در بازی

نکات مثبت:

مبارزات ساده ولی جذاب و چالش برانگیز

دشمنان و محیط‌های متنوع

طراحی قوی باسهای بازی

داستان عمیق و تاریک

نکات منفی:

گشت و گذار در محیط بازی بعد از مدتی خسته کننده می‌شود

عدم رعایت تعادل در میزان سختی Platforming

استفاده بیش از حد از لغات و اصطلاحات مهجور و پیچیده در دیالوگ‌ها و نوشته‌ها

سخن آخر: Blasphemous عنوانی با اتمسفر جذاب و گیم پلی لذت بخش می‌باشد. با وجود اینکه برخی ایرادات در زمینه Platforming، روایت داستانی و سایر موارد تا حدودی به تجربه بازی صدمه می‌زند ولی همچنان این بازی عنوانی سرگرم کننده برای علاقمندان سبک Metroidvania محسوب می‌شود.

Verdict

Blasphemous Is A Title With Appealing Atmosphere And Enjoyable Gameplay. Although Some Flaws In Platforming, Storytelling, And Other Aspects Damages The Experience To Some Extend But Still The Game Is An Amusing Title For Metroidvania Fans

Final Score: 7.5 Out Of 10

منبع متن: pardisgame