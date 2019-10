نقد و بررسی بازی Crying Suns

"به قلم شهاب زارعی"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

عناوین Roguelike یکی از با سابقه‌ترین و محبوب‌ترین سبک‌های بازی‌های رایانه‌ای هستند. این سبک بازی‌ها با عناصر نقش‌آفرینی، گرافیک ساده، محیط‌های اتفاقی و سختی بالا شناخته می‌شوند. این عوامل باعث شده‌است که استودیوهای کوچک‌تر و مستقل از این سبک استقبال بیشتری داشته باشند و شاهکارهای متعددی مانند FTL خلق کنند. استودیوی فرانسوی Alt Shift نیز از جمله شرکت‌هایی است که تصمیم گرفته از نقاط قوت این سبک بهره ببرد. این استودیو که در گذشته تجربه‌ی کار بر روی پروژه‌های کوچک همچون بازی‌ّهای تلفن همراه را داشته، با ساختن Crying Suns و همکاری با Humble Bundle بزرگترین قدمش را در صنعت گیم برداشته است.

در این بازی شما در نقش کلون اِلیس آیداهو، بهترین ادمیرال یک امپراتوری کهکشانی ظاهر می‌شوید و وظیفه دارید از سرنوشت این امپراتوری پرده بردارید. به این منظور شما باید سفینه‌ی جنگی خود را انتخاب کرده، تعدادی افسر برگزینید و با غلبه بر تهدیدهای متعدد به قلب امپراتوری سفر کنید. با توجه به اینکه شما و خدمه‌های تحت فرمانتان در این مأموریت تنها هستید، لازم است برای بقا منابع محدود خود را مدیریت کرده و از نبردهای بی مورد و ریسک‌های بالا پرهیز کنید. به این منظور تصمیمات شما هنگام مواجهه با رویدادهایی که با سفر به هر سیاره رخ می‌دهند سرنوشتتان را رقم می‌زند.

بر خلاف بسیاری از عناوین هم سبکش، Crying Suns اهمیت بسیاری برای داستان و دنیا سازی قائل شده‌است. نویسندگان این عنوان با الهام گرفتن از آثار شناخته‌ی شده‌ی علمی تخیلی مانند رمان Dune و سریال Battlestar Galactica، داستان این بازی را به یکی از بزرگترین نقاط قوتش تبدیل کرده‌اند. داستان بازی در یک پایگاه کلون سازی سری، واقع در سیاره‌ی دور افتاده‌ای به نام Gehenna شروع می‌شود. شخصیت شما یعنی کلون ادمیرال معروف اِلیس آیداهو توسط ربات هوشمندی به نام کالیبان در این پایگاه بیدار می‌شود. کالیبان به شما خبر می‌دهد که اِلیس آیداهوی واقعی کشته شده و شما به عنوان جایگزین او وظیفه دارید هدایت یک سفینه‌ی جنگی را به عهده بگیرید و امپراتوری را نجات دهید.

پس از ترک Gehenna فوراً آشکار می‌شود که سال‌هاست کهکشان غرق در آشوب شده و تا یک دهه‌ی آینده زندگی برای انسان‌ها غیر ممکن خواهد شد. به این منظور شما باید از این آشوب جان سالم به در ببرید و با سفر به پایتخت امپراتوری باعث و بانی این شرایط بحرانی را شناسایی کنید. پرده برداری از چنین اسراری محور اصلی داستان این بازی است. به همین دلیل دنیای Crying Suns با دقت و دلسوزانه طراحی شده تا همیشه رازهای جالبی برای فراگرفتن وجود داشته باشد. همه چیز از ساختار سیاسی امپراتوری گرفته تا منطق پشت تکنولوژی بکار گرفته شده در این بازی، به خوبی تعریف داده شده و مستقیماً به روایت اصلی داستان مربوط هستند.

مانند بسیاری از عناوین Roguelike، این بازی نیز از رویداد‌های اتفاقی برای حفظ تازگی پلی‌تروهای مختلف بازی استفاده می‌کند. شما با سفر به هر سیاره با یکی از این رویداد‌ها روبرو خواهید شد و عواقب آن‌ها را تجربه خواهید کرد. برای مثال، سنسور‌های شما ممکن است خرابه‌های یک پایگاه نظامی در سطح یک سیاره شناسایی کنند و یا ممکن است در سفرهایتان با یک سفینه‌ی مشکوک روبرو شوید که به تماس‌های شما پاسخی نمی‌دهد. در چنین مواقعی تصمیمات شما ممکن است منابع نادر در اختیارتان بگذارد و یا منجر به حدر رفتن این منابع و کشته شدن سربازان شما شود.

برخی از این رویدادها ریسک بالاتری دارند ولی در صورت موفقیت پاداش‌های بیشتری در اختیار شما می‌گذارند. اینگونه رویدادها که “ناهنجاری” نامیده می‌شوند، با نشان خطر زرد رنگی روی نقشه مشخص شده‌اند تا شما بتوانید آگاهانه‌تر مسیر حرکت خود را انتخاب کنید. با توجه به اینکه پس از مدتی منظومه‌ها در اثر حضور نیروهای دشمن از دسترس شما خارج می‌شوند، دقت در انتخاب مسیر برای ادامه‌ی بقا ضروری است. رویدادهای دیگری نیز در بازی وجود دارند. برای مثال، برخی از آن‌ها صرفاً اطلاعاتی درباره‌ی داستان بازی در اختیار شما می‌گزارند و برخی دیگر ممکن است درخواست دراز مدتی از شما داشته باشند.

اما یکی از سرگرم کننده‌ترین و پرمنفعت‌ترین این رویدادها، اکتشاف سطح سیاره‌هاست. در این نوع رویداد شما می‌توانید تیمی متشکل از ۳ تا ۱۰ کوماندو را به رهبری یکی از افسرانتان برای بررسی سطح یک سیاره اعزام کنید. در طول این مأموریت، سربازان شما با تهدیدهای متفاوتی مانند حیوانات وحشی و یا راهزنان روبرو خواهند و به بررسی ساختمان‌ّهای رها شده و فضاپیماهای سقوط کرده خواهند پرداخت. افسران فرمانده قادرند با استفاده از تخصص‌های خود بر برخی این تهدیدها غلبه کنند ولی تهدیدهای خارج از حوضه‌ی تخصصی آن‌ّها ممکن است مرگ افراد تیم را به همراه داشته باشد و یا جستجو برای منابع را با مشکل روبرو کند.

متأسفانه تعداد زیادی از رویداد‌های بازی کاملاً اسکریپت شده هستند و همیشه به یک نتیجه ختم می‌شوند. این امر باعث شده پس از مدتی بازی تکراری شود و ارزش دوباره بازی کردن این عنوان کاهش یابد. مسئله‌ی دیگری که ممکن است شما را از ادامه دادن بازی را دلسرد کند این است که به دلیل ریست شدن تمام آپگریدها و تجهیزات پس از به پایان رساندن هر سکتور، سیر دشواری نیز به حالت ابتدایی باز می‌گردد و تجربه‌ی تازه‌ای ارائه نمی‌دهند. این سیر دشواری با پایین آوردن سطح دشمنان در ابتدای هر سکتور باعث شده حتی بازیکنان با تجربه نیز به ناچار، مرتباً درگیر نبردهای مبتدیانه باشند. این مسئله کمی مأیوس کننده است، چراکه نبردهای این بازی پیچیدگی بالایی ندارند و برای حفظ تازگی به شدت به تنوع بالاتر نبردهای آخر بازی نیازمندند.

بازی Crying Suns به ۶ فصل تقصیم شده و هر فصل در چندین منطقه یا سکتور روی می‌دهد. این سکتورها به صورت شبکه‌هایی از منظومه‌های مختلف برای اکتشاف در دسترس شما قرار گرفته‌اند و هرکدام تحت کنترل یکی از فکشن‌های بازی هستند. این سکتورها از نظر ظاهری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و تنها به تنوع دشمن‌ها تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، هر سکتور توسط یک باس و چند مینی‌باس محافظت می‌شود که به سفینه‌های مخصوص مجهزند و منابع اطلاعاتی ارزشمندی هستند.

با شکست دادن باس‌های اصلی نه تنها از اسرار بیشتری مطلع می‌شوید، بلکه قابلیت استفاده از سفینه‌های آن‌ها را نیز بدست خواهید آورد. هر کدام از این سفینه‌ها تخصص خاص خود را دارند و سبک بازی مخصوص خود را پشتیبانی می‌کنند. برای مثال، یکی از این سفینه‌ها در تضعیف کردن دشمن با تعداد زیادی پهپاد انفجاری تخصص دارد. با توجه به اینکه تمام پیشرفت شما در پایان هر سکتور ریست می‌شود این سفینه‌های تازه بزرگترین پاداش شما هستند.

هر سفینه از ۳ قسمت تشکیل شده است. اولین قسمت بدنه‌ی سفینه است که نه تنها میزان سلامتی شما را در نبردها تعیین می‌کند، بلکه تأثیر مستقیمی بر روی کارایی دیگر قسمت‌های سفینه نیز دارد‌. بخش بعدی آشیانه‌ی سفینه است که میزبان فضاپیماهایی است که نیروی اصلی شما را در نبردها تشکیل می‌دهند. آخرین قسمت شامل سلاح‌های سفینه است که با توجه به اثرهای خاص و کول‌دان بالایشان باید با دقت و تاکتیکی استفاده شوند. هر کدام از این ۳ قسمت می‌توانند توسط افسرهای متخصص اداره شوند و قابلیت‌های مختلفی در اختیار شما بگذارند.

در ابتدای بازی، شما علاوه بر سفینه‌ی جنگی خود باید دو افسر از میان کلون‌های موجود برگزینید. این افسرها که بر اساس تخصص خود به ۳ دسته‌ی سرباز، دانشمند و جاسوس تقسیم می‌شوند بیرون از نبرد‌ها نیز کاربرد بالایی دارند. آن‌ها با رهبری تیم کوماندو شما در هنگام اکتشاف سیاره‌ها عملاً نتیجه‌ی اکتشاف‌ها را مشخص می‌کنند و همچنین قادرند با استفاده از تخصص خود برخی رویداد‌ها را به نفع شما تمام کنند. برای مثال یک افسر متبحر در مخفی کاری می‌تواند کوماندوهای شما را از خطرها پنهان نگه دارد و یا افسری که در مذاکره تخصص دارد قادر است شما را جلوی برخی از درگیری‌ها را بگیرد.

همانطور که گفته شد، فضاپیماهای موجود در آشیانه‌ی سفینه مهره‌های اصلی شما در نبردها هستند. اکثر این فضاپیماها از ۳ دسته‌ی اصلی جنگنده، پهپاد و ناوچه تشکیل شده‌اند و رابطه‌ی سنگ-کاغذ-قیچی با یکدیگر دارند؛ بطوری که جنگنده‌ها در شکار پهپادها مهارت دارند، پهپادها به راحتی ناوچه‌ها را از میان بر می‌دارند و ناوچه‌ها با دقت جنگنده‌ها را هدف قرار می‌دهند. فضاپیماهای دیگری مانند کروزرها نیز وجود دارند که قادرند صدمه‌ی زیادی از راه دور وارد کنند ولی قابلیت دفاعی پایینی دارند. با وجود چنین فضاپیماهایی، همچنان بخش اصلی نبردها بر پایه‌ی حمله کردن به نقاط ضعف دشمنان با در نظر گرفتن این رابطه‌ی سنگ-کاغذ-قیچی استوار است. علاوه بر این موانعی مانند میدان شهاب سنگ و یا سلاح‌های خودکار به صورت اتفاقی در نبردها ظاهر می‌شوند اما معمولاً تأثیر بسزایی بر روند بازی ندارند.

پس از رابطه‌ی قوت و ضعف بین ۳ دسته فضاپیمای اصلی بازی، مدیریت زمان مهم‌ترین مکانیک نبرد در این بازی است. این نبردها در میدانی متشکل از خانه‌های شش ضلعی روی می‌دهند و در قالب ترکیبی از سبک‌ّهای تاکتیک نوبتی و همزمان پیاده شده. از آنجا که هر حرکت مانند اعزام فضاپیماها یا شارژ سلاح‌ها به میزان مشخصی زمان نیاز دارد، شما قادر هستید در هر موقع که خواستید زمان را متوقف کرده و فرمان‌های لازم را با جزییات به اجرا درآورید. البته از آنجا که در ابتدای هر سکتور هم شما و هم دشمنانتان به تعداد محدودی سلاح و فضاپیما دسترسی دارید، نبردها ساده هستند ‌و به ندرت نیاز است تاکتیک پیچیده‌ای استفاده شود.

تمامی این عوامل بر این اشاره دارند که سازندگان بازی نبردهای سریع و مکرر را به نبردهای پیچیده ولی غیرمعمول ترجیه داده‌اند. البته شما با افزایش درجه‌ی سختی می‌توانید احتمال پیامدهای منفی را افزایش داده و در عین حال پاداش‌ها را کم ارزش‌تر کنید. این مسئله باعث می‌شود که آمادگی کمتری در نبردها داشته باشید و دلسوزانه‌تر در حفظ توان نظامی خود بکوشید. با این وجود افزایش دشواری تأثیر قاطعی بر فلسفه‌ی طراحی نبردها در این بازی ندارد و صرفاً کاستی‌های آن را کم رنگ‌تر می‌کند.

با وجود تمام این مشکلات، Crying Suns ایده‌های جالبی نیز در بر دارد. اول اینکه هر نوع فضاپیما ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای مثال، فضاپیماهای جنگنده‌ی رادار گریز فرصت قافل گیری دشمن را در اختیار شما می‌گذارد و یا نمونه‌های اولیه‌ی فضاپیماها با قابلیت‌ّهای اتفاقی می‌توانند راه را برای تاکتیک‌های نوآورانه باز کنند. علاوه بر این، مکانیک اکتشاف نیز یکی از سرگرم کننده‌ترین عناصر این بازی است و در میان دیگر عناوین هم سبکش می‌درخشد. طراحی گرافیکی بازی نیز بسیار هنرمندانه انجام شده و شما را به یاد شاهکارهایی همچون Star Trek خواهد انداخت. تنها ایرادی که به این قسمت می‌توان گرفت این است که تعداد انیمیشن‌ها می‌توانست بیشتر باشد تا اتفاقات کمتری پشت صفحه‌ی سیاه روی دهند.

بازبینی تصویری:

در صورت نیاز، به تیم اکتشافی خود دستور عقب نشینی صادر کنید.

برخی از رویداد‌ها چندین راه حل دارند

طراحی گرافیکی بازی بسیار زیبا کار شده است.

کلون افسرهای مخصوص همیشه در دسترس هستند.

شانس خود را با سفر به Anomalyها امتحان کنید.

گذشته‌ی اِلیس آیداهو از مهم‌ترین اسرار این بازی است.

با شکست دادن باس‌ها به حقیقت نزدیک‌تر شوید.

نبردها بر پایه‌ی رابطه‌ی سنگ-کاغذ-قیچی میان فضاپیماها برقرار است.

ایستگاه‌های تبلیغاتی در مدار برخی از سیاره‌ها وجود دارند.

با شکست دادن باس‌های اصلی، سفینه‌های جنگی آن‌ها را بدست آورید.

نکات مثبت:

داستان بسیار جذاب

دنیا سازی هنرمندانه

طراحی گرافیکی و هنری خوب

تنوع خوب فضاپیماها

مکانیک اکتشاف سرگرم کننده

نکات منفی:

پاداش به اتمام رساندن هر فصل رقبت انگیز نیست

نتیجه‌ی بسیاری از رویداد‌ها همیشه ثابت است

ارزش پایین تجربه‌ی دوباره

سیر دشواری یکسان در هر سکتور

سخن آخر: Crying Suns یک بازی Roguelike است که به لطف داستان نویسی ماهرانه و طراحی هنری زیبایش به عنوانی سرگرم کننده تبدیل شده. این داستان یادآور شاهکارهای ژانر علمی تخیلی است و بدون شک علاقه‌ی تمام طرفداران این سبک را به خود جلب می‌کند. با اینکه طرز طراحی رویداد‌ها و سیر پیشروی بازی باعث شده‌اند تازگی گیم‌پلی خیلی زود از بین برود، اما روایت بی‌نقص داستان اکثر این کاستی‌ها را جبران کرده است.

Verdict

Crying Suns is an enjoyable roguelike experience that is carried by its excellent writing and gorgeous art direction. The story is a reminiscent of greatest works of Science Fiction, and will surely charm all fans of the genre. Although gameplay can get repetitive quickly Because of the way progression and events were designed, the robust storytelling mostly makes up for it

Final Score: 7.5 out of 10

منبع متن: pardisgame