شایعه: Call of Duty 2020 عنوان جدیدی از سری Black Ops خواهد بود، وضعیت توسعه بازی آشفته است

از زمان عرضه عنوان Call of Duty: Advanced Warfare، شرکت Activision سه استودیو بزرگ خود، Infinity Ward ،Treyarch و Sledgehammer Games، را مامور که تا بر روی ساخت نسخه‌های آینده سری Call of Duty متمرکز شوند. در این استراتژی، که باعث خروجی‌های با کیفیت‌تر و بهتر شد، هر استودیو حدودا سه سال فرصت داشت تا بر روی عنوانی از این سری کار کند. اما در اوایل سال جاری میلادی گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه Call of Duty 2020 دیگر به تنهایی توسط Sledgehammer Games ساخته نمی‌شود و استودیو Treyarch نیز برای توسعه آن پا پیش گذاشته تا چرخه سه ساله ساخت عناوین این سری، دو ساله شود.

بر اساس گزارش‌ها، ناتوانی Sledgehammer Games و Raven Software در مدیریت ساخت این بازی باعث شد که Treyarch نیز به دستور Activision به تیم ساخت آن اضافه شود. اما با توجه به شایعه‌ای که جدیدا منتشر شده، این احتمال وجود دارد که ساخت بازی به طور کامل به استودیو Treyarch منتقل شده باشد و به نظر می‌رسد که این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش پردیس گیم، یک یوتیوبر به نام TheGamingRevolution که پیش از موعد رسمی معرفی Call of Duty Modern Warfare جزئیاتی از این بازی را فاش کرده بود، به تازگی مدعی شده است که عنوانی بعدی سری Call of Duty قسمت جدیدی از سری Black Ops خواهد بود. استودیو Treyarch هنوز در مورد نام این بازی به تصمیم نهایی نرسیده است اما ممکن است نام Black Ops 5 یا حتی Black Ops یا این نام در کتار یک پیشوند یا پسوند، برای این قسمت انتخاب شود. نمره‌ای که TheGamingRevolution به شرایط فعلی توسعه این بازی داده، 3 از 10 است و این نشان می‌دهد روند توسعه بازی آنطور که باید پیشرفت نکرده است.

Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 25 اکتبر 2019 (جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸) برای PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame