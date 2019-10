براساس آخرین شایعه‌های منتشر شده از سری Call of Duty، نسخه‌ی بعدی بازی که دنباله‌ی سری Black Ops به شمار می‌رود، با مشکلات مختلفی در روند توسعه‌ی خود روبه‌رو شده است. دیگر زمان زیادی تا انتشار جدیدترین نسخه از سری Call of Duty یعنی بازی Call of Duty Modern Warfare باقی نمانده است. اگر به […]

منبع متن: gamefa