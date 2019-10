THE NIGHTMARE PRINCE عنوان چهارمین قسمت از سری بازی Trine است که پس از ارائه یک تجربه 3 بعدی نه چندان موفق در قسمت سوم، بار دیگر سبک 2.5 بعدی دو قسمت ابتدایی این سری را بازگردانده است. TRINE 4: THE NIGHTMARE PRINCE بر اساس اعلام تیم سازنده آن یعنی استودیو Frozenbyte، کامل‌ترین قسمت در سری Trine است و فردا (8 اکتبر 2019) بازیکنان بالاخره می‌توانند این ماجراجویی پلتفرم را تجربه کنند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به چکیده برخی از مهم‌ترین نقد و بررسی‌های این بازی خوش رنگ و لعاب.

Video Chums: 91/100

Trine 4: The Nightmare Prince یک کلاس درس برای سبک پلتفرمینگ دو بعدی است. از دنیای فانتزی زیبای آن گرفته تا سناریوهای متفکرانه‌اش، شما از تک تک لحظات این ماجراجویی با نشاط لذت خواهید برد.

PlayStation Universe: 90/100

یک جادوگر، یک دزد و یک شوالیه به کابوس شاهزاده قدم می‌گذارند و نتیجه، رویایی است که به حقیقت پیوسته. چهارمین قسمت از سری Trine، بعد از اینکه در سال 2015 با عرضه The Artifacts Of Power به صورت کامل سه بعدی شد، بار دیگر به ریشه‌های 2.5 بعدی خود بازگشته است. این ماجراجویی معمایی، پلتفرمری هوشمندانه، ارائه‌دهنده یک تجربه تک‌نفره یا همکاری محور دلربا است که می‌توان آنرا به صورت چهار نفره آنلاین یا محلی بازی کرد. Trine 4: The Nightmare Prince یک ماجراجویی فراموش‌نشدنی است که نباید از دستش داد.

IGN: 85/100

Trine 4: The Nightmare Prince دنباله‌ای است با ریسک پایین، که البته در این مورد خاص، برای بهتر شدن. بازگشت به گیم‌پلی همکاری‌محور سنتی و حل کردن معماهایی که دو عنوان ابتدایی سری را لذت‌بخش کردند، دقیقا چیزی بود که سری Trine بعد از خارج شدن از مسیر خود در Trine 3، به آن نیاز داشت. طراحی ساده لوحانه برخی معماها، مشکلات تکنیکی و چالش برانگز نبودن گیم‌پلی، عنوان Trine 4 را از تبدیل شدن به بهترین قسمت این سری بازی و کنار زدن Trine 2 باز داشته است اما این بازی همچنان مثالی است درخشان بر اینکه یک تجربه همکاری‌محور چگونه باید باشد و البته یکی از پرزرق و برق‌ترین عناوین 2.5 بعدی سال 2019.





Wccftech: 85/100

Trine 4: The Nightmare Prince یک تجربه دلبرا و برای توسعه‌دهنده آن استودیو Frozenbyte، یک خروجی سطح بالای دیگر است که ارائه‌دهنده بی‌نظیرترین کیفیت بصری، معماها، باس‌ها و کنترل‌ها در تاریخ سری Trine است. مبارزات معمولی آن، همچنان کمی ناخوشایند به نظر می‌رسد اما در مجموع Trine 4 یک پلتفرمر معمایی رویایی است.

Gamer.no: 80/100

Trine 4 با ارائه سرگرم‌کننده‌ترین، هوشمندانه‌ترین و زیباترین ماجراجویی در سری Trine، نشان می‌دهد که استودیو Frozenbyte همچنان می‌داند که چگونه باید یک بازی فوق‌العاده خلق کند.

PC Gamer:73/100

طراحی معماها تجربه Trine 4 را به شدت ارتقا بخشیده است، تجربه‌ای سرگرم کننده اما بی‌روح.

TheSixthAxis: 70/ 100

Trine 4: The Nightmare Prince بازگشتی است دوست داشتنی به پلتفرمینگ معمایی 2.5 بعدی. گیم‌پلی نسبت به نسخه‌های گذشته ارتقا پیدا کرده و امکانات بیشتری را هم در دسترس بازیکنان قرار می‌دهد تا از بازیکنان تازه وارد استقبال کند و مراحل گاهی اوقات بیش از حد طولانی می‌شوند اما اگر از طرفداران دو قسمت ابتدای هستید، دوستان خود را گرد هم آورده و به تجربه بازی بر روی حالت کلاسیک بپردازید تا این ماجراجویی هم برای شما به اندازه دو قسمت اول، لذت‌بخش باشد.





Destructoid: 70/100

تجربه‌ای ساده برای طرفداران سبک پلتفرم و در عین حال بهانه‌ای برای سرگرم شدن. Trine 4 در سبک خود انقلابی یا پیشگام نیست اما آنچه که نیاز داشت تا ثابت کند که استودیو Frozenbyte هنوز از مسیر خود خارج نشده را در خود دارد. انتظار این را ندارم که Trine 5 حتما ساخته شود اما واضح است که این سری همچنان می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد.

GameSpew: 70/100

اگر Trine 3 ناامیدتان کرد و همچنان مشتاق یک تجربه 2.5 بعدی دیگر از سری Trine هستید، بی‌شک Trine 4: The Nightmare Prince را دوست خواهید داشت. در تجربه این بازی به هیچ وجه سورپرایز نخواهید شد اما از شروع تا پایان مشتاقانه تجربه‌اش خواهید کرد. اما اگر انتظار داشتید که قابلیت جدیدی به فرمول گیم‌پلی سری اضافه شود و تغییراتی را در آن ایجاد کرده و به جذابیت آن اضافه کند، احتمالا ناامید خواهید شد. Trine 4 به ریشه‌های امن خود بازگشته و به همین دلیل فاقد نوآوری و هر گونه قابلیت جدید است.

COGconnected: 60/100 (مربوط به نسخه Switch)

PC ایده آل‌ترین پلتفرم برای تجربه Trine 4: The Nightmare Prince است. اگر PC شما توانایی اجرای این بازی را دارد، پیشنهاد می‌کنم که Trine 4 را بر روی همین پلتفرم تجربه کنید چرا که پس از امتحان کردن نسخه Nintendo Switch بازی بر روی هر دو حالت داک و قابل حمل، تجربه‌ام خیلی هم جادویی نبود. هسته اصلی گیم‌پلی، داستان و حل معماها همچنان با کیفیت است اما تجربه بازی با کنترلر یا Joy-Con، همچنان کمی ناخوشایند به نظر می‌رسد.





میانگین نمرات بازی: نسخه PS4 براساس 20 نقد: 80 | نسخه Switch بر اساس 9 نقد: 81 | نسخه PC و Xbox One هر کدام براساس 6 نقد: 81

