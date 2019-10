به گزارش پردیس‌گیم، کمپانی اکتیویژن تریلر زمان عرضه یا لانچ تریلر بازی مورد انتظار بازی Call of Duty: Modern Warfare را منتشر کرد. در جریان این تریلر 1 دقیقه‌ای، سکانس‌هایی از بخش داستانی و چند نفره‌ی بازی به تصویر کشیده می‌شود. با توجه به این ویدئو، به نظر می‌رسد که با عنوانی هیجانی و پر از سکانس‌های اکشن طرف هستیم. Call of Duty Modern Warfare در تاریخ 25 اکتبر(جمعه 3 آبان) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame