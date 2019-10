استودیوی بندای نامکو (Bandai Namco) امروز اخبار جدیدی از بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows را در دسترس طرفداران قرار داد. ظاهرا این بازی قرار است سال آینده عرضه شود. همچنین تریلر جدیدی از این بازی منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید. بسیاری از بازی‌بازان با عناوین استودیوی […]

منبع متن: gamefa