شرکت بلیزارد (Blizzard) امروز رسما به‌روزرسان ۸٫۳ بازی World of Warcraft: Battle for Azeroth با عنوان Visions of N’Zoth را معرفی کرده است. این به‌روزرسان تا پایان امروز برروی سرورهای آزمایشی بازی در دسترس کاربران و هواداران قرار می‌گیرد. داستان به‌روزرسان Visions of N’Zoth برروی بازگشت شخصیتی با نام Old God تمرکز داشته و در […]

منبع متن: gamefa