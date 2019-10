در قالب مقاله‌ای جدید، نشریه‌ی وایرد دوباره به انتشار مجموعه‌ای از اطلاعات جدید و رسمی از کنسول بازی بعدی سونی پرداخته است. در حالی که دفعه‌ی قبل، از زبان معمار و طراح اصلی سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ با قابلیت‌ها و مشخصات سخت‌افزاری این کنسول آشنا شدیم، این بار رسما اسم کنسول و زمان عرضه‌ی آن از سوی مدیرعامل پلی‌استیشن اعلام شده است. طبق این خبر، کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است در پاییز سال آینده وارد بازار شود.

«جیم رایان» (Jim Ryan)، مدیرعامل پلی‌استیشن، در مصاحبه‌ای که با نشریه‌ی وایرد داشته برای اولین بار از اسم «پلی‌استیشن ۵» استفاده کرده است.

سونی رسما تایید کرد که کنسول پلی‌استیشن ۵ با همین نام، در پایان سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد.

تا به امروز، مسوولان سونی فقط از عبارت «کنسول نسل بعد پلی‌استیشن» برای اشاره به پلی‌استیشن ۵ استفاده می‌کردند؛ طوری که کم و بیش هنوز نمی‌خواستند رسما وجود پلی‌استیشن ۵ را تایید کنند. با این حال، جیم رایان برای اولین بار در مصاحبه‌ی خود با وایرد از کنسول بعدی‌شان به اسم «پلی‌استیشن ۵» یاد و اضافه می‌کند: «خوشحالم که می‌توانم نامش را به زبان بیاورم. انگار فشار بزرگی از روی شانه‌هایم برداشته شده است.»

خبر بعدی، تایید این موضوع بود که کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است در زمان تعطیلات سال ۲۰۲۰ وارد بازار شود. تعطیلات ۲۰۲۰ در واقع به تعطیلات کریسمس سال ۲۰۲۰ اشاره دارد؛ یعنی یکی دو ماه پایانی سال ۲۰۲۰ که احتمالا منظور همان ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ است.

اطلاعاتی دیگری که مارک سرنی و جیم رایان در مصاحبه‌ی جدیدشان از آن‌ها صحبت کرده‌اند، جزییات بیشتری از سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ به ما ارایه می‌دهد.

طبق گفته‌ی سرنی، طراح پلی‌استیشن ۵، قابلیت پردازش گرافیکی Ray-Tracing به صورت سخت‌افزاری تعبیه شده است و این نوع پردازش‌ها نرم‌افزاری نخواهند بود. صحبت از حافظه‌ی اس‌اس‌دی این کنسول هم مثل دفعه‌ی قبل، بخش بزرگی از مصاحبه بود. دیسک درایو هنوز هم در پلی‌استیشن ۵ جای دارد و این بار، حتی پشتیبانی از دیسک‌های بلو-ری ۱۰۰ گیابایتی به کنسول اضافه شده است. با این حال، تمام بازی‌ها هنوز هم نیاز به نصب کامل روی کنسول دارند.

البته در راستای مدیریت بهتر فضای اشغال شده توسط بازی‌ها، امکان نصب جدگانه‌ی بخش‌های هر بازی روی پلی‌استیشن ۵ فراهم خواهد شد؛ طوری که برای مثال بازی‌کننده‌ها می‌توانند انتخاب کنند که فقط بخش چند نفره‌ی یک بازی را نصب کنند یا فقط بخش تک نفره‌ی آن را.

احتمال اینکه دو ماه آینده و در رویداد سالانه‌ی PlayStation Experience درباره‌ی پلی‌استیشن ۵ بیشتر بشنویم، وجود دارد. با این حال، فعلا به اطلاعات منتشر شده اکتفا می‌کنیم.

منبع: Wired

The post پلی‌استیشن ۵ پاییز سال آینده عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala