تاریخ عرضه Playstation 5 به طور رسمی مشخص شد؛ منتظر یک کنترلر جدید با فناوری هاپتیک و تریگرهای تطبیقی باشید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از بلاگ رسمی پلی‌استیشن، چندی پیش "جیم رایان"، رئیس بخش پلی‌استیشن سونی، یک به روز رسانی جامع در مورد کنسول نسل بعدی سونی منتشر کرد که در ادامه این به روز رسانی را می‌خوانید:

ما در آوریل گذشته از کنسول نسل بعدی خود رونمایی کردیم و اطلاعاتی از آن به اشتراک گذاشتیم و من می‌دانم با اطلاعات بیشتر هیجان زده‌تر خواهید شد چرا که این آینده گیمینگ است. امروز مفتخرم که اعلام کنم نسل بعدی کنسول ما Playstation 5 نام خواهد داشت و برای تعطیلات 2020 برنامه ریزی شده تا به موقع در دسترس بازیکنان قرار گیرد.

شاید این به روز رسانی شامل سورپرایز بزرگی نشود اما ما می‌خواستیم همان مواردی که شک برانگیز بود را برای طرفداران پلی‌استیشن تایید کنیم.

چیز دیگری که من در مورد آن بسیار هیجان‌زده هستم، پیش نمایشی از کنترلر جدید می‌باشد که به همراه PS5 روانه بازار خواهد شد. یکی از اهداف ما برای نسل بعد این است که بیشتر در بازی‌های ویدیویی غرق شوید و احساسات بهتر به شما منتقل شوند و در مورد کنترلر جدید باید بگویم که توانستیم غوطه‌وری بیشتری در صنعت گیم را برای شما به ارمغان بیاوریم.

به همین دلیل، دو نوآوری جدید در کنترلر PS5 دیده می‌شود. اولین نوآوری این است که تکنولوژی بازخورد هاپتیکی را جایگزین لرزش کنترلر کرده‌ایم. با تکنولوژی هاپتیک، شما بازخوردهای متفاوت و زیادی را در شرایط مختلف دریافت خواهیم کرد، مثلا برخورد به یک دیوارد در یک بازی مسابقه‌ای بسیار متفاوت خواهد بود نسبت تکل زدن در فوتبال. حتی قدم زدن در یک چمنزار نسبت به تقلا کردن برای ردن شدن از یک باتلاق بسیار متفاوت خواهد بود.

دومین نوآوری چیزی است که به آن "تریگرهای تطبیقی" می‌گوییم، این تکنولوژی‌ای است که به "تریگرهای L2/R2" اضافه شده است. سازندگان بازی‌ها حالا می‌توانند مقاومت این تریگرها را مشخص و برنامه‌ریزی کنند تا احساس واقعی‌تر به بازیکن القا شود، به عنوان مثال زمانی که با تیر و کمان کار می‌کنید و یا این که یک بازی مسابقه‌ای آف-رود را تجربه می‌کند احساس لامسه متفاوت خواهد بود. ترکیب این تکنولوژی با ویژگی‌های بازخورد هاپتیکی، باعث می‌شود احساس رفتارها و کارهای مختلفی که در بازی‌ها انجام می‌‌دهید به بهترین شکل و قوی‌تر حالت ممکن به بازیکن القا شود. برخی سازندگان بازی‌ها کنترلر جدید را دریافت کرده‌اند و ما نمی‌توانیم برای شنیدن بازخوردهای آن‌ها صبر کنیم چرا که می‌شود خلاقیت‎‌های مختلفی را در مورد آن‌ها اجرا کرد.

اطلاعات هیجان‌انگیز زیادی در مورد PS5 داریم که در سال پیش رو آن‌ها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، ما همچنان بازی‌های بزرگی برای PS4 تدارک دیده‌ایم، عنوانی مانند The Last of Us 2،Ghost of tsushima و Death Stranding. من از تمامی طرفداران پلی‌استیشن تشکر می‌کنم برای این که در این مسیر با ما همراه هستند.

این مقاله به روز خواهد شد چرا که موارد بیشتری از طریق پست انحصاری wired.com منتشر شده است.



منبع متن: pardisgame