مصاحبه‌ی جدید مدیر عامل پلی‌استیشن و طراح کنسول بعدی این شرکت، فقط هم درباره‌ی زمان عرضه‌ی این کنسول و اعلام نام رسمی پلی‌استیشن ۵ نبوده است. «مارک سرنی» که طراحی سخت‌افزار کنسول پلی‌استیشن ۵ را برعهده دارد، درباره‌ی دسته‌ی این کنسول هم صحبت کرده و اولین اطلاعات و جزییات مربوط به آن را ارایه داده است.

خبرنگار نشریه‌ی وایرد، که مثل دفعه‌ی قبل، مصاحبه‌ای رسمی برای انتشار اطلاعات پلی‌استیشن ۵ ترتیب داده است، توانسته دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ را از نزدیک ببیند. این دسته، که احتمالا اسم آن DualShock 5 است، ظاهرا از دیدگاه طراحی تفاوت زیادی با دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ ندارد.

شاید تنها تغییر ظاهری دسته، حداقل در حال حاضر و با استناد به آنچه خبرنگار وایرد دیده است، اضافه شدن یک حفره روی آن باشد؛ حفره‌ای که ظاهرا یک میکروفون را در خود جای داده است و طبق شایعات، برای اجرای فرمان‌های صوتی به کنسول کاربرد دارد.

مقاومت ماشه‌های دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ متغیر است و این دسته به جای موتور مکانیکی لرزشی، موتور لمسی دارد.

با این حال، مارک سرنی به هیچ سوالی درباره‌ی این حفره یا وجود یک میکروفون در دسته پاسخ نمی‌دهد و در عوض، از قابلیت‌های جالب‌تری که دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ دارد می‌گوید.

اولین قابلیت جالب دسته‌ی پلی‌استیشن ۵، استفاده از ماشه‌های تغییرپذیر در آن‌هاست. ماشه‌ها یا در واقع همان کلیدهای L2 و R2 در دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ قابلیت تنظیم دارند و بازی‌سازان می‌توانند با توجه به نیازشان در بازی، مقاومت ماشه‌ها را بالا و پایین کنند.

می‌توانید چنین حالتی را تصور کنید: در یک بازی که قرار است یک کمان را بکشید و نگه دارید، کلید ماشه سخت‌تر فشرده می‌شود، یا برای مثال مقاومت ماشه به هنگام شلیک یک کلت کمری با یک شات‌گان فرق می‌کند. این موضوع باعث می‌شود حس کاملا متفاوتی به هنگام استفاده از سلاح‌های مختلف یا هر زمان دیگری داشته باشید. چگونگی استفاده از این قابلیت دسته کاملا به بازی‌سازان بازمی‌گردد.

قابلیت جدید دیگر دسته‌ی پلی‌استیشن ۵، استفاده از موتورهای کاملا متفاوتی به جای موتورهای لرزشی معمولی دسته است. خبری از موتورهای لرزشی معمولی که تا به امروز در دسته‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس وجود داشته‌اند، نخواهد بود. دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ از موتورهای لمسی یا همان Haptic برای ایجاد حس لرزش استفاده می‌کند.

موتورهای لمسی کاملا نحوه‌ی کار متفاوتی با موتورهای حرکتی معمولی دسته‌ها دارند. اساسا خبری از لرزش معمولی دسته‌ها نیست و می‌توان مجموعه‌ای از حس‌های مختلف را با استفاده از موتورهای لمسی به بازی‌کننده‌ها منتقل کرد. برای مثال، زمانی که یک شخصیت روی سطح سنگی مشغول راه رفتن است، حس منتقل شده بسیار با زمانی که شخصیت روی سطح چمن راه می‌رود، فرق می‌کند. بدون موتورهای لمسی که بسیار دقیق و متفاوت از موتورهای لرزشی معمولی کار می‌کنند و فقط دسته را می‌لرزانند، حتی نمی‌توان چنین احساسی را از طریق دسته به بازی‌کننده منتقل کرد.

دسته‌های کنسول نینتندو سوییچ هم اولین دسته‌هایی هستند که از موتورهای لمسی به جای موتور مکانیکی معمولی استفاده می‌کنند و به خوبی می‌توانند مجموعه‌ای از حس‌های مختلف را از طریق دسته به بازی‌کننده منتقل کنند.

دو موتور لمسی در سمت چپ و راست دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ قرار گرفته است که می‌توان به انوع بسیار مختلفی آن‌ها را تنظیم کرد. چگونگی استفاده از آن‌ها هم کاملا به بازی‌سازان مربوط می‌شود. طبق گفته‌ی سونی، برخلاف خود کنسول که مدت زیادی است در قالب یک کیت توسعه‌ی سخت‌افزاری در اختیار بازی‌سازان قرار گرفته، دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ را با این قابلیت‌های جدیدش، به تازگی به بازی‌سازان ارایه داده‌اند.

همین دو قابلیت جدید دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ به اندازه‌ای مهم و بزرگ هستند که بتوانند تاثیری بزرگ روی تجربه‌ی بازی داشته باشند.

طبق گفته‌ی سونی، کنسول پلی‌استیشن ۵ در پاییز سال ۲۰۲۰ وارد بازار می‌شود.

منبع: Wired

منبع متن: digikala