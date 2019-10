به تازگی از تاریخ انتشار بازی‌های بزرگ شرکت سونی (Sony)، مانند Death Stranding و The Last of Us Part 2 رونمایی شد و نمایش‌های جدیدی را از آن‌ها نیز مشاهده کردیم. اما بازی Ghost of Tsushima به شدت در سکوت خبری به سر می‌برد و وضعیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به علاوه، […]

