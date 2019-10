طبق آخرین آمار منتشر شده، بازی موبایلی Call of Duty Mobile بهترین هفته اول را از نظر میزان دانلود در بین بازی‌های موبایلی داشته است. این اثر طی یک هفته بیش از ۱۰۰ میلیون‌بار دانلود شده است و حدود ۱۷.۷ میلیون دلار از طریق خریدهای بازی‌کنندگان درآمد داشته است. علاوه بر این، Call of Duty Mobile موفق شد تا رکورد ۹۰ میلیون دانلود Mario Kart Tour طی هفته اول را بشکند.

برای مقایسه بد نیست که بدانید PUBG Mobile در هفته اول خود ۲۸ میلیون‌بار دانلود شده بود. بازی Fortnite هم با اینکه در انحصار اپ‌استور قرار داشت حدود ۲۲.۵ میلیون‌بار دانلود شد. گفتنی است بازی PUBG Mobile با همکاری دو شرکت Tencent و PUBG Corp ساخته شد و این در حالی است که شرکت چینی تن‌سنت یکی از سرمایه‌داران بزرگ استودیوی اپیک گیمز – سازنده فورت‌نایت – به حساب می‌آید.

با وجود اینکه بازی از نظر درآمد و تعداد دانلود توانست Mario Kart Tour را شکست دهد، اما اثر Fire Emblem Heroes همچنان از نظر میزان درآمد در هفته اول – ۲۸.۲ میلیون دلار – در رتبه اول بازی‌های موبایل قرار می‌گیرد. بازی فورت‌نایت در هفته اول خود تنها ۲.۳ میلیون دلار درآمد داشت.

حدود ۵۶ درصد از دانلودهای Call of Duty Mobile روی دستگاه‌های iOS و ۴۴ درصد هم روی دستگاه‌های اندروید بوده است. از این نظر بازی با ۱۷.۳ میلیون بار دانلود در رتبه نخست محبوب‌ترین بازی‌های آمریکا، هند و برزیل قرار گرفته است.

در این بین ۹.۱ میلیون دلار از درآمد بازی از طریق اپ‌استور و ۸.۳ میلیون دلار هم از گوگل‌پلی به دست آمده است.

