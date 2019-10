به گفته منابع استودیوی راک‌استار گیمز، «دن هاوسر» (موسس استودیو) در اوایل سال ۲۰۰۸ به همراه تیمی از افراد قابل اعتماد خود کار روی قسمت دوم Bully را شروع کردند و داستانی برای آن نوشتند. داستان نوشته شده تنها چند صحنه اول بازی و خلاصه‌ای از اتفاقات آینده را در برمی‌گرفت.

در داستان آن اثر کاراکترهایی مثل «جیمی» – قهرمان شماره اول – و سایر شخصیت‌های نام‌آشنا حضور داشتند. طبق اطلاعات منتشر شده، بازی از خانه پدری جیمی و در فصل تابستان شروع می‌شد. با این حال تعداد دیگری از منابع ادعا می‌کنند که تیم نویسندگان هرگز تصمیم نگرفتند تا داستان بازی دقیقا در چه مکانی روایت شود.

چند سال بعد، در دوره زمانی بین انتشار Red Dead Redemption – در ماه می سال ۲۰۱۰ – و پایان سال ۲۰۱۳، تیمی در شعبه Rockstar New England تقریبا به مدت یک سال و ۱۸ ماه روی قسمت دوم مجموعه کار کردند. اکثر افراد این تیم را هنرمندانی مثل «درو مدینا» (یکی از طراحان اصلی استودیو) و «استیون اولدز» (یکی از سازندگان شماره اول) تشکیل می‌دادند. وب‌سایت VGC که این اطلاعات را منتشر کرده است، سعی کرد تا برای تایید این گفته‌ها با هر دوی آن‌ها تماس بگیرد ولی متاسفانه هیچ‌کدام پاسخگو نبودند.

منبع دیگری می‌گوید که در آن دوره حتی بخش کوچکی از Bully 2 قابل‌بازی بود. سازندگان برای ساخت این دمو از موتور بازیسازی داخلی راک‌استار با نام Rage استفاده کردند؛ این موتور در تمامی ساخته‌های اخیر استودیو مثل «جی‌تی‌ای ۴ و ۵»، «مکس‌پین ۳» و هر دو شماره Red Dead Redemption مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال با وجود پیشرفتی که در ساخت پروژه شکل گرفته بود، روند ساخت Bully 2 پس از مدتی به آرامی متوقف شد و تیم سازنده روی پروژه‌های دیگری مشغول به کار شدند. منابع راک‌استار درباره این موضوع می‌گویند: «Bully 2 وجود داشت و قابل‌بازی بود. شرم‌آور که بازی هیچ‌وقت به اتمام نرسید.»

تعدادی از افرادی که در آن دوره در Rockstar New England کار می‌کردند در رزومه خود از ساخت یک «بازی معرفی نشده» نام برده‌اند؛ بازی‌ای که مشخصا به قسمت دوم مجموعه ارتباط دارد.

شرکت راک‌استار هم در این بین ترجیح داده تا فعلا درباره این اخبار و شایعات چیزی نگوید و سکوت کند.

روی همه رفته این اولین‌باری نیست که اخبار Bully 2 به گوش می‌خورد؛ در اواخر سال ۲۰۰۹ یکی از آهنگسازان بازی ساخت قسمت دوم مجموعه را تایید کرد. پس از آن هم دن هاوسر به این نکته اشاره کرد که کار استودیو با این مجموعه به پایان نرسیده است.

در آن زمان هاوسر در مصاحبه‌ای با Gamasutra اعلام کرد که آن‌ها انگیزه‌ای برای ساخت دنباله مجموعه پس از انتشار بازی اصلی نداشتند. اما با این حال شرکت پس از عرضه Max Payne 3 درباره آینده بازی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

گفتنی است که هنوز احتمال دارد تا راک‌استار در آینده‌ای نزدیک دوباره به سراغ ساخت Bully 2 برود. حتی مدتی قبل هم شایعاتی به گوش می‌رسید که می‌گفتند راک‌استار می‌خواهد طی یکی دو سال آینده دنباله بازی را منتشر کند! با این حال، منابعی که از حال و روز راک‌استار باخبر هستند هیچ چیزی را تایید نکردند و نمی‌دانند که آیا ساخت دنباله بازی هنوز به شکل جدی در حال ساخت است یا خیر.

