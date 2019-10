به نظر می‌رسد برای تجربه جدیدترین قسمت سری بازی‌های Doom باید چند ماه دیگر هم صبر کنید. امروز استودیو id Software در خبری اعلام کرد که اثر Doom: Eternal در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۹ برای کامپیوترها، پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس‌وان و گوگل استیدیا منتشر خواهد شد. نسخه نینتندو سوییچ هم در تاریخ نامشخصی روانه بازار می‌شود.

در ابتدا قرار بود بازی Doom: Eternal در تاریخ ۲۲ نوامبر عرضه شود. با این حال از آنجایی که روند ساخت و توسعه بازی‌ها پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است، دیدن چنین تاخیرهایی چندان شگفت‌آور و عجیب نیست. ولی این را هم باید در نظر گرفت که با این تاخیر حالا بازی فصل سودآور تعطیلات را از دست می‌دهد؛ موضوعی که قطعا تاثیر خودش را در درآمدهای «بتسدا» (تهیه‌کننده اثر) و سال مالی آن‌ها نشان خواهد داد.

استودیوی id Software درباره تاخیر بازی گفت: «برای اینکه مطمئن شویم بهترین تجربه ممکن از Doom: Eternal را ارائه خواهیم داد، تصمیم گرفتیم تا تاریخ انتشار بازی را چند ماه به عقب بیندازیم و آن را در تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۲۰ منتشر کنیم. می‌دانیم که خیلی از طرفداران از این تاخیر ناامید خواهند شد، اما مطمئنیم که بازی تجربه‌ای را فراهم می‌آورد که ارزش این صبر را داشته باشد.»

سازنده بازی در ادامه اعلام کرد که حالت Invasion در قالب یک آپدیت رایگان بعد از انتشار اثر در اختیار بازی‌کنندگان قرار خواهد گرفت. در این حالت بازی‌کنندگان می‌توانند به دنیای یک شخص دیگر وارد شوند و کنترل شیاطین را به دست بگیرند.

علاوه بر این، تمام افرادی که بازی را پیش خرید کرده‌اند نسخه دیجیتالی Doom 64 را دریافت خواهند کرد. در ابتدا قرار بود Doom 64 هم همزمان با قسمت جدید روانه بازار شود. ولی با توجه به خبر تاخیر بازی، انتشار این قسمت هم به عقب افتاد.

