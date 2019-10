همان‌طور که سونی قولش را داده بود، آپدیت شماره ۷.۰۰ کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد. هم‌اکنون می‌توانید جدیدترین به‌روزرسانی بزرگ پلی‌استیشن ۴ را با حجم تقریبی ۴۷۰ مگابایت برای کنسول خود دانلود کنید. بزرگ‌ترین ویژگی این آپدیت به پارتی‌ها مربوط می‌شود. پیش از این حداکثر هشت نفر می‌توانستند در پارتی‌ها حضور داشته باشند. اما حالا با عرضه آپدیت جدید ظرفیت پارتی‌های پلی‌استیشن به ۱۶ نفر رسیده است.

علاوه بر این، از این پس بازی‌کنندگان می‌توانند با استفاده از برنامه پارتی پیام‌های متنی خود را به صورت صوتی برای کسانی که در پارتی هستند، پخش کنند. همچنین اگر امکان تایپ و نوشتن را نداشته باشید، می‌توانید با گفتن پیام صوتی خود آن را به صورت متنی با دوستان خود در پارتی به اشتراک بگذارید. این قابلیت در حال حاضر تنها در اختیار کاربران آمریکایی قرار دارد و فقط از زبان انگلیسی پشتیبانی می‌کند.

دیگر تغییر مهم این به‌روزرسانی به استریم بازی‌های پلی‌استیشن روی گوشی‌ها و تبلت‌ها مربوط می‌شود. از حالا به بعد می‌توانید بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را روی گوشی‌هایی که اندروید ۵.۰۰ یا بالاتر دارند استریم کنید. جهت استفاده از این قابلیت باید برنامه PlayStation 4 Remote Play را از فروشگاه گوگل‌پلی دانلود کنید. در همین حال کاربران آیفون و آیپد هم می‌توانند کنترلر بازی‌ها را به صورت دائمی روی صفحه‌نمایش خود داشته باشند.

افزون بر تمام مواردی که گفته شد، کاربران اندروید و iOS قادر خواهند بود تا با استفاده از بلوتوث کنترلر دوال‌شاک۴ را به موبایل‌ها و تبلت‌هایشان وصل کنند و از این طریق به تجربه بازی‌ها بنشینند. برای استفاده از این ویژگی تنها باید دستگاه خود را به جدیدترین سیستم عامل موجود ارتقا دهید. در همین راستا پیشنهاد می‌کنیم تا کنسول خود را از طریق کابل لن به اینترنت متصل نمایید.

در آخر سونی اعلام کرد که این آپدیت وضعیت اتصالات اینترنتی کنسول و کیفیت صدای چت‌ها را بهبود می‌بخشد.

امروز شرکت سونی در خبری رسما اعلام کنسول پلی‌استیشن۵ در تعطیلات سال ۲۰۲۰ روانه بازار خواهد شد. با وجود این، نمی‌دانیم که سونی دقیقا تا چه زمانی می‌خواهد از پلی‌استیشن۴ پشتیبانی و قابلیت‌های جدیدی به آن اضافه کند. گفتنی است که سونی در ماه فوریه امسال به‌روزرسانی ۴.۸۴ را برای کنسول پلی‌استیشن۳ منتشر کرد. این به‌روزرسانی به بهبود عملکرد کلی سیستم مربوط می‌شد. با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد از آنجایی که در سال آخر کنسول‌های حاضر هستیم، آپدیت ۷.۰۰ آخرین به‌روزرسانی بزرگی است که پلی‌استیشن۴ دریافت می‌کند و پس از آن تمامی آپدیت‌ها تنها به بهبود عملکرد سیستم خلاصه خواهند شد.

منبع متن: digikala