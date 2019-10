شرکت «سرگرمی‌های تعاملی سونی» (Sony Interactive Entertainment) دیگر از فیسبوک روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پشتیبانی نخواهد کرد. این بدین معناست که دارندگان این کنسول من بعد قادر به اشتراک گذاری گیم‌پلی، اسکرین‌شات، و سایر فعالیتهای خود از طریق فیسبوک نخواهند بود. علاوه بر آن، دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۴ دیگر نمی‌توانند دوستانشان در شبکه پلی‌استیشن را از طریق حساب کاربری خود در فیسبوک پیدا کنند.

مطابق اظهارات جدید سونی روی صفحه پشتیبانی وبسایت پلی‌استیشن، فیسبوک «دیگر به عنوان مقصدی جهت اشتراک‌گذاری اسکرین‌شات‌ها، ویدیوها، موسیقی، تروفی‌ها، و یا قرار دادن لینگ پخش گیم‌پلی، در دسترس نخواهد بود.» علاوه بر آن، صاحبان کنسول پلی‌استیشن ۴ دیگر امکان دانلود تصویر پروفایل خود را از طریق حساب کاربری فیسبوک نخواهند داشت. یکپارچگی با فیسبوک یکی از خدماتی بود که از ابتدای عرضه پلی‌استیشن ۴ در دسترس طرفداران این کنسول قرار داشت.

سونی در مورد حذف فیسبوک از پلی‌استیشن ۴ توضیحی ارائه نکرده است؛ با اینحال این مسئله می‌تواند به موضع‌گیری فیسبوک در قبال سونی در سال ۲۰۱۸ مربوط شود. در آن زمان شرکت فیسبوک اعلام کرده بود که امکان استفاده شرکتهای دیگر از داده‌های فیسبوک را محدود خواهد کرد، و در این باب مشخصا از دو شرکت همکار – سونی و مایکروسافت – به عنوان شرکتهایی که بواسطه یک باگ نرم‌افزاری به بعضی داده‌های فیسبوک دسترسی داشته‌اند، نام برده بود.

به روز رسانی جدید پلی‌استیشن ۴ – نسخه ۷.۰۰ – همین هفته منتشر خواهد شد، که ضمن افزایش تعداد بازی‌کنندگان در گروهها (Party)، گزینه‌های جدیدی هم به بازی از راه دور (Remote Play) اضافه خواهد کرد.

