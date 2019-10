چرا نینجا توییچ را ترک کرد؟

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، «نینجا» استریمر مشهور پلتفرم توییچ مدتی قبل اعلام کرد که می‌خواهد از این سرویس جدا شود و استریم‌های خود را روی پلتفرم استریمینگ میکسر ادامه دهد. در آن زمان عده زیادی از تصمیم نینجا شگفت‌زده شدند و دلایلی مختلفی برای آن آوردند. ولی با این همه به نظر می‌رسد که توییچ به عنوان یک شبکه استریمینگ چندان برای خواسته‌های نینجا احترام قائل نبوده و از رشد او در خارج از دنیای بازی‌های ویدیویی جلوگیری کرده است.

به‌تازگی «جسیکا بلوینز» – همسر و مدیر برنامه‌های نینجا – در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بیزنس اینسایدر ادعا کرده است که تصمیم نینجا درباره ترک توییچ و انتقال او به میکسر تنها به خاطر دلایل مالی نبوده است. طبق گفته بلوینز، قرارداد توییچ با نینجا بسیار محدودکننده بود و آن‌ها توانایی‌های نینجا را جهت تبدیل به شک شخصیت بزرگ در خارج از دنیای بازی‌های ویدیویی محدود کردند. از زمان جدایی نینجا از پلتفرم توییچ، او یک قرارداد بزرگ با شرکت «آدیداس» به ثبت رسانده است و قرار است نقش کوچکی در فیلم جدید رایان رینالدز با نام Free Guy داشته باشد.

جسیکا بلوینز در مصاحبه خود ادعا کرد: «نینجا نمی‌توانست برند خود را در خارج از بازار بازی‌های ویدیویی گسترش دهد. پیش از این هم اختلافاتی بین اسپانسرها فعلی او و قراردادهای آن پلتفرم صورت گرفته بود.»

در این بین هم نینجا و هم جسیکا نگرانی‌ها و خواسته‌های خود را با توییچ در میان گذاشتند، اما این شرکت در نهایت هیچ توجهی به آن‌ها نکرد و طبق گفته جسیکا، برای خواسته‌های آن‌ها ارزشی قائل نشد. بنابراین با وجود محدودیت‌ قراردادها و گسترده شدن برند نینجا، او تصمیم گرفت تا استریم‌های خود را روی پلتفرم میکسر ادامه دهد؛ انتقالی که برخلاف گفته عموم مردم، پول زیادی را برای نینجا به همراه نداشت.

جسیکا درباره رقم قرارداد نینجا چنین گفت: «پول آخرین چیزی بود که به آن فکر می‌کردیم. به نظر می‌رسد که آن‌ها نمی‌دانند پشت صحنه دقیقا چه خبر است و چقدر تلاش کردیم تا این قرارداد نهایی شود.»

در حال حاضر نینجا برای چند ماهی روی پلتفرم میکسر استریم می‌کند و در این مدت توانسته به آمار بزرگی دست پیدا کند. با این حال، به نظر می‌رسد که میکسر هنوز نمی‌تواند رقیب چندان جدی‌ای برای توییچ محسوب شود. طبق آخرین اطلاعاتی که گروه StreamElements منتشر کرده، از زمان پیوستن نینجا به میکسر، مدت زمان‌ تماشای محتوای میکسر حدود ۳ میلیون ساعت افزایش پیدا کرده است (از ۳۷.۷ میلیون به ۴۰.۲ میلیون ساعت). در همین مدت، آمار توییچ از ۸۵۰.۶ میلیون ساعت به ۹۳۲.۱ میلیون ساعت رسیده است. علاوه بر این، طی سه ماهه دوم سال سهم توییچ از بازار حدود سه درصد بیش‌تر شده است.

بر اساس گفته مدیر StreamElements، انتقال نینجا به میکسر آن چیزی نبود که آن‌ها انتظارش را داشتند و در این مدت تغییر خیلی بزرگی رخ نداده است.

با اینکه مشارکت نینجا در پلتفرم میکسر تغییر چندان بزرگی برای آن‌ها به همراه نداشت، اما جسیکا بلوینز ادعا می‌کند که اخیرا توییچ هم به یک محیط کار سمی و اذیت‌کننده برای نینجا تبدیل شده بود، طوری که او در چند ماه اخیر از استریم کردن روی این پلتفرم لذت نمی‌برد. او اضافه کرد که به خاطر شرایط موجود، نینجا عشق و علاقه خود را نسبت به استریم بازی‌ها از دست داده بود. با این حال، اینطور که به نظر می‌رسد حالا نینجا در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برد و از لحاظ کیفیت استریم به روزهای اوج خودش بازگشته است.

به‌صورت کلی این حرکت برای هر دو طرف مسائلی را هم به همراه داشته است. نینجا با رفتن از توییچ قطعا تعداد زیادی از دنبال‌کننده‌های خود را از دست داده است. از طرفی دیگر هم توییچ یکی از معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین چهره‌های دنیای بازی را از دست داده است؛ طوری که در این چند مدت اخیر تعداد بینندگان بازی فورت‌نایت با وجود غیبت دوتا از بزرگ‌ترین استریمرها به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است. البته این را هم بگوییم که توییچ در این بین بیکار ننشسته و از زمان ترک نینجا سعی کرده تا از کانال و تعداد دنبال‌کنندگان او نهایت استفاده را ببرد و تبلیغاتی را به اشتراک بگذارد.

