مطابق نتایج تحقیق جدیدی که گروه NPD – مهمترین گروه تحلیل بازار در آمریکا – منتشر کرده است، نزدیک به سه چهارم آمریکایی‌ها در طول سال به انجام یک یا چند بازی ویدیویی مشغول هستند.

بررسی انجام شده توسط این گروه روی ۵۰۰۰ آمریکایی دو ساله به بالا، آشکار می‌سازد که ۷۳ درصد از ایشان بازی ویدیویی انجام می‌دهند – که یک رشد ۶ درصدی را نسبت به پارسال نشان می‌دهد. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که بازی‌های ویدیویی حدود ۱۷ درصد از زمان اختصاص داده شده به سرگرمی، و ۱۱ درصد از کل هزینه صرف شده در این حوزه را شامل می‌شود. علاوه بر آن، طبق این گزارش، اغلب بازی‌کنندگان حوزه موبایل، هر روزه – یا تقریبا هر روزه – بازی می‌کنند.

این ارقام با نمایش «افزایش قابل توجه» میزان مشغولیت و نیز هزینه صرف شده توسط کودکان بین ۲ تا ۱۷ سال در حوزه صنعت بازی، تصویر قدرتمندی از این صنعت ترسیم می‌کند. چنانکه «مت پیسکاتلا» (Mat Piscatella) – تحلیلگر صنعت بازی – می‌گوید:

«به لطف بازی‌هایی چون «فورتنایت» (Fortnite) و «ماینکرفت» (Minecraft)، و نیز کمک یوتیوب و توییچ، کودکان هر روزه به بخش تاثیرگذارتری در صنعت بازی بدل می‌شوند. بیش از یک سوم کودکان، نسبت به سال گذشته، زمان بیشتری را در بازی‌های ویدیویی صرف می‌کنند، در حالکیه بیش از ۲۰ درصد از ایشان، پول بیشتری را هم در این بازی‌ها هزینه می‌کنند.»

