پس از نمایش تریلر تاریخ‌انتشار بازی The Last of Us Part 2 در برنامه ویدیویی State of Play، شرکت ناتی‌داگ با برگزاری رویدادی کوچکی از رسانه‌ها دعوت کرد تا بازی را تجربه کنند. در این رویداد یک دموی سه‌ساعته مقابل رسانه‌ها گذاشته بود که افراد می‌توانستند دو بخش متفاوت از بازی را تجربه کنند. مطمئنا اگر اخبار بازی را دنبال کرده باشید، حتما ویدیوهای منتشر شده از این رویداد را تماشا کرده‌اید و تقریبا دیگر می‌دانید با چه چیزی سر و کار داریم. به هر روی، رسانه‌ها بعد از گذشت مدتی این اجازه را داشتند تا گزارش و تجربه خود را از دمو بنویسند. به صورت کلی تقریبا تمامی افرادی چه از لحاظ روند و از چه لحاظ گرافیک و سایر مسائل فنی از بازی راضی بودند. با این حال، طبق معمول تعدادی کمی از سایت‌ها هم از کشتن سگ‌ها و خشن بودن بیش از حد بازی گله کردند. در ادامه می‌توانید خلاصه‌ی گزارش وب‌سایت‌های بازی را بخوانید.

IGN

تجربه‌ی دو ساعته من از بازی The Last of Us Part 2 جالب، چالش‌برانگیز و بسیار جذاب بود. من هم یکی از همان افرادی بودم که با معرفی دنبالهمجموعه احساس کردم انجام چنین کاری غیرضروری است. اما با توجه به چیزی که بازی کردم، واضح است که ناتی‌داگ سیستم خودش را به شکل پیچیده و شگفت‌انگیزی تکامل داده است و همین موضوع اجازه داده تا سناریوهای منحصر به فرد و پرتنشی به وجود بیاید. دنیای بازی هم در بحث گشت و گذار و هم در سطح روایت داستانی، بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه دموی بازی بخشی کوچکی از بازی را شامل می‌شد، نمی‌توانم برای تجربه بازی و اطلاعات بیشتر صبر کنم. این دمو مشخص کرد که دنباله داستان جول و الی قرار است یک ماجراجویی جذاب و گیرا باشد.

The Verge

اگر جزء آن دسته افرادی هستید که قسمت را اول را دوست داشتند، باید بگوییم که دنباله بازی همان حس و روند را دارد. ناتی‌داگ یک دنیای غنی و به شدت باورپذیر را ساخته که سرشار محیط‌های پیچیده و جزئیات کوچک و قابل مشاهده است.

آن‌ها همچنین بخش مخفی‌کاری بازی را عمیق‌تر کرده‌اند. می‌توانید در چمن‌ها قایم شوید و با استفاده از اسلحه صداخفه‌کن خود یا تیر و کمان الی، دشمنان را بکشید. همچنین اگر قصد دارید راه ویرانگرتری را پیش بگیرید، می‌توانید با پرت کردن حواس دشمنان آن‌ها را به سمت تله‌های منفجرشونده بکشانید.

GameInformer

همانند بازی اول، مبارزات همچنان خشن هستند. دشمنان حملات خود را با یکدیگر هماهنگ می‌کنند و حتی اسم همدیگر را صدا می‌زنند. یکی از بهترین استراتژی‌های مبارزات این است که تا جای ممکن مخفی بمانید و دشمنان را یکی‌یکی از بین ببرید. خوشبختانه محیط‌ها به اندازه کافی بزرگ هستند که بتوانید جایی برای مخفی شدن پیدا کنید و زمانی که لو رفتید، سریعا قایم شوید. با این حال، دشمنان حضور شما را فراموش نمی‌کنند و همچنان به دنبال‌تان می‌گردند؛ موضوعی که تنش بسیار زیادی را به جریان مبارزات اضافه کرده است. در طول بازی احساس می‌کردم دائما در حال حرکت هستم. بعضی مواقع برای پیدا کردن موارد مختلف به یک اتاق می‌رفتم یا اینکه پیش از درگیر شدن با دشمنان، آیتم جدیدی می‌ساختم.

در The Last of Us Part II هیچ‌وقت کاملا مخفی و در امان نیستید.

USGamer

لحظاتی در بازی بود که باعث شد احساس کنم زننده و کثیف هستم؛ مثل کشتن سگ مردی و شنیدن صدای گریه‌ی او در غم و اندوه، یا فرو کردن تبر کوچکی در سر یک زن. علاوه بر این، در لحظه‌ای که مهماتم تمام شد و به شکل دیوانه‌واری دنبال گلوله یا جایی برای قایم شدم می‌گشتم، احساس اضطراب و تب شدیدی می‌کردم. بازی در تمام لحظات همانند سکانس پایانی قسمت اول بسیار مضطرب‌کننده و چالش‌برانگیز است. در حال حاضر چیز زیادی از داستان نمی‌دانم، اما روند بازی در مقایسه با شماره اول یک قدم رو به جلو است.

VG247

The Last of Us: Part 2 مثل یک دنباله‌ی تر و تمیزی است که در آن همه چیزها به بهترین شکل ممکن کنار هم آمده‌اند و یکدیگر را تحسین می‌کنند. تمام بهبودها و پیشرفت‌های بازی در جای درست خود هستند و تمامی مکانیک‌ها و کارهای دیگر به خدمت داستان و مبارزات درآمده‌اند. فکر نمی‌کردم بیش از این می‌توانستیم برای نیمه اول ۲۰۲۰ هیجان‌زده باشیم، اما به نظر می‌رسد بازی جدید ناتی‌داگ قرار است در زمان انتشار خود در ۲۱ فوریه به موفقیت‌های بزرگی برسد.

VentureBeat

همان‌طور که گفتم، تجربه بازی هیجان‌انگیز و لذت‌بخش بود. تنها نکته بد احتمالی این است که اظهارات ناتی‌داگ و این پرده‌برداری باعث می‌شود تا انتظارات بسیار بالای افراد از همین هم بیشتر شود. با این حال، فکر می‌کنم ناتی‌داگ بتواند از پس این چالش بربیاید. آن‌ها به تکنولوژی وابسته نیستند و روی آن حسابی نمی‌کنند. آن‌ها زمانی زیادی را صرف می‌کنند تا به کیفیت مطبوع برسند. آن‌ها با بهبودهای روند بازی و یک داستان خوب به سمت این چالش و انتظارات حمله‌ور می‌شوند. از همین الان نگرانم که باید از چه کسی محافظت کنم و جان چه کسی را نجات دهم.

