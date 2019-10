پس از اینکه سونی رسما اعلام کرد که کنسول پلی‌استیشن ۵ پیش از تعطیلات سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد، به نظر می‌رسد که استودیوها برای صحبت درباره بازی‌های نسل بعدی پلی‌استیشن آزادی بیشتری احساس می‌کنند. یکی از این توسعه دهندگان، استودیوی «بلوپوینت» (Bluepoint Games) – توسعه دهنده بازسازی تحسین شده بازی «سایه کلوسوس» (Shadow of the Colossus) – است که اطلاعات اندکی در باب پروژه بعدی‌اش منتشر کرده است.

«مارکو تراش» (Marco Thrush) – رئیس بلوپوینت – طی پستی مفصل درباره کنسول پلی‌استیشن ۵، اطلاعات بیشتری از پروژه بعدی این استودیو را با نشریه «وایرد» (Wired) در میان گذاشت. طبق گفته‌های او، این استودیو «در حال حاضر مشغول کار روی یک عنوان بزرگ است.» او در ادامه بیان کرد که «من اجازه می‌دهم که بقیه‌اش را خودتان کشف کنید.» این اشاره کلی به پروژه بعدی استودیو، احتمالا به مقدار معتنابهی تئوری پردازی از سوی طرفداران در باب این بازسازی مرموز خواهد انجامید.

از ظواهر امر چنین بر می‌آید که طرفداران با اطمینان بر این باورند که عنوان جدید بلوپوینت بازسازی «دیمون سولز» (Demon Souls) – سلف مجموعه کالت «دارک سولز» (Dark Souls) – خواهد بود، که اصالتا توسط استودیوی «فرام‌سافتور» (FromSoftware) توسعه یافته است. البته مدتی است که شایع شده است که این عنوان کلاسیک بازسازی خواهد شد. بازی دیمون سولز – پدر معنوی دارک سولز – در دل بسیاری از هواداران قرار دارد، و عنوانی است طرفداران مدتهاست که بازگشتش را بواسطه یک بازسازی مدرن انتظار می‌کشند. البته که حدسهای دیگری هم در باب عنوان جدید استودیوی بلوپوینت وجود دارد، از جمله بازسازی یکی از عناوین کلاسیک مجموعه «متال گیر» (Metal Gear Solid)، و یا بازی «افسانه دراگون» (The Legend of Dragoon).

به هر صورت، بازی جدید بلوپوینت هرچه که باشد، کنسول پلی‌استیشن ۵ مطمئنا به خوبی از پس اجرای آن برخواهد آمد. تراش ضمن صحبت از مشخصه‌های کنسول نسل بعد سونی، بطور اخص در مورد درایو SSD آن چنین گفته است: «من واقعا هیجان‌زده هستم. دیگر لازم نیست برای معطل کردن بازی‌کنندگان به انواع حقه‌ها متوصل شوید – مثلا آنها را پشت در نگه دارید، یا چیزهایی شبیه به آن.» او با یادی از گذشته‌ها تاکید می‌کند که «در زمان کارتریجها، بازی‌ها بدون وقفه اجرا می‌شدند.»

کنسول پلی‌استیشن ۵، علاوه بر درایو SSD، کنترلرهای جدیدی را هم در کنار خود خواهد داشت که ظاهرا غوطه‌وری بازی‌کنندگان را در بازی‌ها افزایش خواهد داد. سونی اشاره کرده است که تریگرهای سری State of the Art را هم به کنترلرهای جدید اضافه می‌کند، در حالیکه ویبراتورهای پیشرفته‌تری را هم در آنها کار خواهد گذاشت. این ویژگیهای جدید، قطعا راههای نو و بدیعی را پیش پای بازی‌کنندگان قرار خواهد داد.

