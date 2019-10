ناتی‌داگ هیچوقت در بحث تکنیکی طرفداران را ناامید نکرده است و همیشه شاهد بهترین جلوه‌های بصری بوده‌ایم و در دهه گذشته، گسترش مرزهای گرافیکی و تکنیکی بازی‌های کنسولی از سوی آن‌ها، یکی از عملکردهای مثبتشان بوده است. به نظر می‌رسد ناتی‌داگ قصد دارد با The Last of Us Part II، باری دیگر فراتر از مرزهای گرافیکی برود و استانداردهای تازه‌ای تعیین کند. اخیراََ نیل دراکمن، کارگردان و مغز متفکر بازی، در مصاحبه‌ای با Playstation Blog در این باره صحبت کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، دراکمن در این مصاحبه متذکر شده است که عنوان The Last of Us Part 2 دقیقاََ مشابه بازی قبلی، از نهایت قدرت سخت‌افزاری PS4 بهره می‌برد و به همین دلیل در بازی شاهد تعداد زیادی NPC و مناطق بسیار تا بسیار گسترده‌تر هستیم.

او در این باره گفت:

"درست همانند The Last of Us، ما به آخرین حد حافظه،قدرت محاسباتی،تعداد دشمنان در یک صحنه و اندازه مراحل و مناطق رسیده‌ایم. حال ما می‌توانیم محیط‌های گسترده‌‌‌تری را خلق کنیم و تعداد زیادی دشمن آلوده در یک صحنه داشته باشیم.

دراکمن در ادامه در رابطه با انیمیشن‌های بهبود یافته صحبت کرد، بهبودی که بنابر صحبت‌‎های قبلی "آنتونی نیومن"، کارگردان موشن کپچر، مدیون تکنیک جدید ردیابی حرکت‌ها هستند.

دراکمن توضیح می‌دهد:

"الی یک سیستم کامل انیمیشنی با نام Motion Mapping خواهد داشت. نه فقط الی بلکه تمامی شخصیت‌ها. این باعث می‌شود حرکات به نوعی پاسخگو اما در عین حال بیش از گذشته واقع‌گرایانه باشند. بنابراین من فکر می‌کنم در بحث کنترل شخصیت اصلی و کیفیت ظاهری، الی یکی از بهترین کارکترهای سبک اکشن سوم شخص باشد."



بنابر صحبت‌های نهایی دراکمن در این مصاحبه، تمامی پیشرفت‌های تکنولوژیکی در پروژه جدید ناتی‌داگ، باعث می‌شوند به بهترین شکل و اثرگذارترین حالت ممکن داستان مورد نظر آن‌ها روایت شود.

او صحبت‌های خود را اینگونه به پایان رساند:

"هر چه بیشتر و عمیق‌تر بتوانیم عملیات مربوط به چهره‌ها و موشن‌ کپچر را به صورت واقع‌گرایانه انجام دهیم، بهتر می‌توانیم بازی بازیگران بر روی صحنه را به محصول نهایی منتقل کنیم. به دنبال چنین پیشرفت‌هایی، احساسات بهتر منتقل می‌شوند و حسی که باید به دنبال هر دیالوگ منتقل شود بهتر توسط مخاطب دیده خواهد شد. به طور کلی باعث می‌شود ظرافت‌های نویسندگی دیده شود."

The Last of Us Part 2 در تاریخ 21 فوریه 2020(2 اسفند) برای PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame