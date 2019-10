شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) رسما اعلام کرد که مراحل ساخت عنوان Need for Speed Heat به پایان رسیده و در اصطلاح این بازی گلد شده است. آقای بن واک (Ben Walke)، مدیر انجمن جهانی شرکت الکترونیک آرتس، این خبر را در توییتی تایید کرد. بازی Need for Speed Heat بار دیگر به مسابقات خیابانی […]

منبع متن: gamefa