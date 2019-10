مدیر تعامل با روابط عمومی شرکت Electronic Arts آقای بن واک امروز تایید کرد که مراحل توسعه Need for Speed: Heat با موفقیت به اتمام رسیده و این بازی مورد انتظار اصطلاحا گُلد شده است. واک به مناسبت این موفقیت دو کلیپ کوتاه اما جذاب از گیم‌پلی این بازی را نیز به اشتراک گذاشت که در ادامه می‌توانید تماشا کنید.

به گزارش پردیس گیم، Need for Speed Heat دارای دو سبک بازی متفاوت خواهد بود. در طول روز بازیکنان با شرکت در حالت بازی Speedhunters Showdown به رقابت خواهند پرداخت، در این حالت بازیکنان در کنار دیگر رقبا در مسابقاتی غیرقانونی شرکت کرده و در صورت برنده شدن در هر مسابقه، اعتبار بدست می‌آورند و از طریق آن می‌توانند اتومبیل خود را شخصی‌سازی کرده و ارتقا دهند. اما در طول شب، شما همه داشته‌های خود را برای رقابت در مسابقات خیابانی غیرقانونی با دیگر اتومبیل‌ها، به چالش خواهید کشید. در این رقابت‌ها، اتومبیل‌های پلیس نیز حضور خواهند داشت و همه تلاش خود را خواهند کرد تا مسابقه‌دهندگان را دستگیر کرده و تمامی دارایی آنها را بدست آورند.





استودیو سازنده Need for Speed Heat یعنی Ghost Games تایید کرد است که این بازی هیچگونه لوت باکس یا پرداخت درون برنامه‌ای نخواهد داشت و در عوض، امکانی به نام بسته صرفه جویی در وقت را اضافه کرده است که با خرید آن، همه آیتم‌های جمع‌آوری شوند سراسر نقشه برای بازیکنان نشان داده خواهند شد.

Need for Speed Heat در تاریخ 8 نوامبر 2019 (جمعه، ۱۷ آبان ۱۳۹۸) برای PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

