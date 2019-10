طبق اظهارات یکی از توسعه دهندگان سابق استودیوی «راک‌استار گیمز» (Rockstar Games)، این استودیو در حال حاضر چندین بازی در دست ساخت دارد. این خبر از سوی «آنگیث جایاراجان» (Angith Jayarajan) – یکی از کارمندان سابق شبعه‌ی هند راک‌استار گیمز – مطرح شده است.

پارسال بود که راک استار Red Dead Redemption 2 را در میان تحسین منتقدان عرضه نمود، و این استودیو هنوز هم به خوبی از هر دو پروژه‌ی آنلاین خود – GTA Online و Red Dead Online – پشتیبانی می‌کند. با این حساب، حتی بدون ساخت بازی جدید هم، به قدر کافی کار بر سر راک استار ریخته است. با اینحال، شایعات سال گذشته خبر از دو بازی مشخص می‌داد که در فرآیند توسعه قرار دارند، و این خبر هم مهر تایید جدیدی است بر این شایعات.

جایاراجان در پستی اینستاگرامی جزییات مبهمی را در مورد دوران کاری خود در راک استار مطرح کرده است. در بخشی از این پست چنین آمده است: «من روی RDR2 و تعدادی بازی دیگر کار کردم که فعلا نمی‌توانم نامی از آنها ببرم.»

بدیهی است که یکی از این بازی‌ها باید Grand Theft Auto 6 باشد، بازی که به تازگی شایع شده است که قهرمان اصلی آن یک زن خواهد بود. طبق این شایعه، بازی بار دیگر به Vice City بازخواهد گشت، و مراحل تعقیب و گریز معروف این عنوان را شامل خواهد بود، به علاوه بسیاری دیگر از مکانیکهای به روز شده بازی اصلی. به هر صورت، تا امروز هفت سالی از انتشار GTA 5 روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ می‌گذرد، و گرچه راک استار در تمام این سالها به خوبی از بخش آنلاین این بازی پشتیبانی کرده است، نامحتمل به نظر می‌رسد که روی نسخه بعدی این مجموعه محبوب کار نکرده باشد.

اما عنوان دومی که در شایعات کذایی مطرح شده بود، بازی Bully 2 است. گرچه وجود GTA بعدی تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، راک استار در مورد دنباله بازی Bully بسیار خوددار بوده است، بازی که ساخت آن از همان زمان انتشار نسخه اول شایع شده بود. طبق اخباری که جدیدا مطرح شده، فرآیند ساخت Bully 2 اوایل همین دهه آغاز شده بود، گرچه احتمالا به نتیجه‌ای نرسیده است.

به هر صورت، بازی دوم می‌تواند بکل چیز دیگری باشد. راک استار مقدار معتنابهی عنوان دست نخورده دارد، که می‌تواند هر کدام از آنها را به صحنه بازگرداند. البته که هیجان‌انگیزترین سناریو، یک بازی در مجموعه‌ای کاملا جدید خواهد بود. راک‌استار از زمان Red Dead هیچ بازی جهان‌باز جدیدی نساخته، و حتی آن هم بر یکی از بازی‌های قدیمی «کپکام» (Capcom) مبتنی بوده است. یک بازی نو از سوی راک استار پتانسیل عظیمی خواهد داشت، و می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای دانلود لانچر جدیدشان روی کامپیوترهای شخصی.

