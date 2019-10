بیش از یک سال است که هیچ خبری از یکی از جذاب‌ترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ نشنیده‌ایم؛ طوری که بسیاری از طرفداران بازی Ghost of Tsushima تصور کرده‌اند که شاید سونی عرضه‌ی بازی را به کنسول بعدی خود موکول کرده است. با توجه به اینکه رسما می‌دانیم قرار است پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۲۰ عرضه شود، بی‌خبری درباره‌ی بازی Ghost of Tsushima کمی بازی‌کننده‌ها را نگران کرده است. با این حال، می‌توانیم مطمئن باشیم که این بازی برای پلی‌استیشن ۴ ساخته و عرضه می‌شود.

«جیم رایان»، مدیرعامل پلی‌استیشن، پس از انتشار مقاله‌ی نشریه‌ی وایرد درباره‌ی تایید زمان عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ هم‌چنین یک پیغام روی وبلاگ رسمی پلی‌استیشن منتشر کرد. در پیغام جیم رایان آمده است که هنوز هم بازی‌های بزرگی در راه پلی‌استیشن ۴ هستند. بازی Ghost of Tsushima هم مشخصا از سوی جیم رایان به عنوان یکی از بازی‌های آینده‌ی پلی‌استیشن ۴ نام برده شده است.

رایان در پیغام خود نوشته است: «تا سال آینده که بخواهیم بیشتر درباره‌ی پلی‌استیشن ۵ صحبت کنیم، بازی‌های بزرگ زیادی به پلی‌استیشن ۴ خواهند آمد؛ بازی‌هایی مثل Death Stranding و The Last of Us Part II و هم‌چنین Ghost of Tsushima.»

کاملا واضح است که در پیغام جیم رایان، ترتیب عرضه‌ی این بازی‌ها هم رعایت شده است؛ طوری که احتمالا در ماه‌های آینده و با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی The Last of Us Part 2 باید منتظر اعلام اطلاعات بیشتر از بازی Ghost of Tsushima باشیم.

بازی Ghost of Tsushima توسط استودیوی بازی‌سازی «ساکر پانچ پروداکشنز» (Sucker Punch Productions)، یعنی سازندگان مجموعه بازی‌های Infamous، ساخته می‌شود. این بازی یک اکشن ماجرایی محیط باز است و قصه‌ی آن در قرن ۱۷ در ژاپن روی می‌دهد.

منبع: PlayStation Blog

The post سونی: Ghost of Tsushima بازی پلی‌استیشن ۵ نیست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala