بازی Outer Wilds چند ماهی است که روی پلتفرم‌های کامپیوتر و ایکس‌باکس وان عرضه شده و توانسته چه نظر منتقدان و چه نظر بازی‌کننده‌ها را حسابی به سمت خود جذب کند؛ طوری که در طول چند ماه گذشته چپ و راست درباره‌ی بازی تعریف و تمجید شنیده‌ایم. شرکت سازنده‌ی این بازی خبر داده است که بازی Outer Wilds تا دو سه روز دیگر روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

بازی اساسا در سبک اول شخص ماجراجویی ساخته شده و بیشتر حول گشت و گذار در محیط می‌گردد. با این حال، ایده‌ی جذاب بازی و اتفاقات مختلفی که در آن رخ می‌دهد، بازی را کاملا غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

در بازی Outer Wilds به عنوان یک فضانورد به سفر در کیهان می‌پردازید. بازی با اتفاقی بزرگ شروع می‌شود؛ طوری که ۲۲ دقیقه تا سوپرنوا شدن و انفجار بزرگ خورشید سیاره‌ای که در آن قرار دارید باقی مانده است. فقط ۲۲ دقیقه زمان دارید تا راهی برای نجات پیدا کنید. مطمئنا بارها از بین می‌روید، ولی هر بار به دانش شما اضافه می‌شود و به پیدا کردن راه فرار نزدیک می‌شوید. هدف بازی این است که این ۲۲ دقیقه را بارها و انواع مختلف بازی و راز و رمزهای مختلف دنیای بازی را کشف کنید.

بازی Outer Wilds قرار است در روز ۱۵ اکتبر روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

تریلری به همین مناسبت برای نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی ساخته شده است که آن را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

