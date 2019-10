بازی‌های زیادی هستند که امکان چندنفره بازی کردن را بطور آفلاین فراهم کرده‌اند، اما بسیاری از آنها این امکان را بطور آنلاین در اختیار نمی‌گذارند. ویژگی جدید استیم این مشکل را حل خواهد نمود.

استیم در حال معرفی ویژگی جدیدی است تحت عنوان Remote Play Together که به بازی‌کنندگان اجازه می‌دهد از حالت چند نفره و co-op آفلاین به‌صورت آنلاین لذت ببرند. این برنامه از ۲۱ اکتبر به فاز بتا وارد می‌شود.

این سرویس جدید به تعداد محدود و منتخبی از کابران استیم، از جمله «آدام اسپرگ» (Adam Spragg) – توسعه دهنده بازی Hidden in Plain Sight – معرفی شده است. او ایمیلی دریافتی از استیم را به اشتراک گذاشته، که جزییات بیشتری را مشخص می‌کند. ظاهرا این ویژگی جدید – بطور شگفت انگیزی، بدون نیاز به هر گونه تلاش اضافی از سوی بازی‌کنندگان – از همه بازی‌های استیم که واجد حالت co-op split-screen و چند نفره محلی باشند، پشتیبانی خواهد کرد.

بازی‌کنندگان می‌توانند از دوستان خود – احتمالا کسانی که در لیست دوستان استیم قرار دارند – دعوت کنند تا به آنها ملحق شوند. این ویژگی برای دو بازی‌کننده یا بیشتر طراحی شده، گرچه هنوز توضیح مشخصی در مورد سقف افرادی که می‌توانند به یک بازی ملحق شوند، مطرح نشده است. احتمالا شما هم از دانستن اینکه این سرویس نیازی به ابتیاع بازی توسط تک‌تک افراد شرکت کننده در آن ندارد، خرسند خواهید شد. کافی است یکی از افراد شرکت کننده در حالت چندنفره بازی را داشته باشد؛ هر آنچه در صفحه مانیتور او می‌گذرد، برای سایرین هم عینا پخش خواهد شد. بنابراین نیازی به داشتن چندین نسخه از یک بازی نیست، که می‌تواند پول قابل توجهی را برای گیمرها ذخیره نماید.

گرچه پیش از این هم برخی کنسول‌ها از سرویس مشابهی بهره برده‌اند، این ویژگی برای دارندگان کامپیوترهای شخصی کاملا جدید است. خصوصیتی که بازی‌کنندگان را از برنامه‌های مجزا – و اغلب پر اشکال – که برای این منظور طراحی شده بودند، بی‌نیاز می‌کند. احتمالا بازی‌سازان هم از این ویژگی استقبال نمایند، چراکه با وجود آن افراد بیشتری به خرید بازی‌های co-op محلی گرایش پیدا می‌کنند، زیرا حالا می‌توانند با هر کسی و هر کجا که بخواهند، بازی کنند.

این ابداع جدید استیم محتملا یکی از آخرین تلاشهای «ولو» (Valve) است برای حفظ – و چه بسا بازگشت – کاربران در جنگ جدیدی که در پلتفرم کامپیوترهای شخصی به راه افتاده است. بین «اوریجین»، «اپیک»، و «استیم»، بازی‌کنندگان حالا برای بازی روی پلتفرم مورد علاقه‌شان، گزینه‌های بیشتری دارند. لااقل تا زمانیکه که پلتفرمهای رقیب هم سرویس مشابهی را ارائه دهند، شاید اسیتم برتری کوچکی در این رقابت پیدا کرده باشد.

