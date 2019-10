تا چند روز دیگر بازی Call of Duty: Modern Warfare در دسترس ما قرار می‌گیرد و هم‌اکنون نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که با یکی از آثار بسیار بزرگ سال ۲۰۱۹ طرف هستیم؛ اما در حال حاضر بازی Call of Duty: Mobile، سومین اثر مخصوص تلفن‌های هوشمند از مجموعه‌ی Call of Duty در دسترس ما قرار […]

منبع متن: gamefa